¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥Ë¥·¥¤¥º¥ß¥æ¥«ÉÁ¤­¤ª¤í¤·¡ª¥¢¥È¥ì¡Ö»ä¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¢½Õ¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×

アトレ「私にやさしい、春にしよう。」

アトレは、年間を通して四季をテーマにしたプロモーション活動を行っています。

今回は、スプリングプロモーションとして「私にやさしい、春にしよう。」を2025年3月14日(金)から4月27日(日)の間、開催。

人気イラストレーターのニシイズミユカさん描きおろしのメインビジュアル制作や、J-WAVEとのタイアップ企画を実施します。

【対象館】

アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ五反田・アトレ竹芝・アトレ大井町・アトレ大森・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ浦和・アトレ松戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹

※アトレ取手、アトレヴィ巣鴨は4月1日(火)より開催。

「私にやさしい、春にしよう。」というテーマを設定し、ビジュアルを3つのシーンで構成しています。

シーン(1)「自分へのご褒美がある。」

シーン(2)「いつもと違うリフレッシュがある。」

シーン(3)「大好きな人との心地よい時間がある。」

アトレでの「やさしい春」を分かりやすく伝えるために、利用シーンをイメージしやすい特設サイトを展開します。

ニシイズミユカ

静岡県浜松市出身。

東京都在住。

テキスタイルとファッションのデザイナー経験を活かし、人物のイラストを中心に描く。

自身初のコミック&イラスト「私の好きな喫茶店で」(KADOKAWA)が全国の書店で発売中。

■アトレ×ニシイズミユカ プレゼントキャンペーン

アトレ公式LINE友だち限定 オリジナル壁紙プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、オリジナル壁紙がプレゼントされます。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『チューリップ』を入力すると、オリジナル壁紙がもらえます。

壁紙は全3種類。

期間ごとにもらえる壁紙が異なります。

壁紙プレゼント

■アトレ×J-WAVE 「atre MUSIC+1」放送!

「atre MUSIC+1 brought to you by atre」放送決定。

3月17日(月)〜4月24日(木)の期間中、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)にて放送中の音楽・情報ワイドプログラム『STEP ONE』の中で、日替りミュージックコーナー「MUSIC+1」をアトレとのコラボレーションでお届けします。

・実施期間 :3月17日(月)〜4月24日(木)

・番組放送日時:毎週月〜木(9:00〜13:00)

■アトレ×J-WAVE 「atre MINI RADIO」を館内放送!

「atre MINI RADIO presented by STEP ONE[MUSIC+1]」館内放送

3月14日(金)〜4月27日(日)の期間中、アトレ対象館にて特別な館内放送を1日4回実施します。

☆「エピソード募集キャンペーン」実施

館内放送「atre MINI RADIO」で紹介する、エピソードを下記の通り募集します。

また投稿してくれた方の中から抽選で1名様に、「オーディオテクニカ ワイヤレスヘッドホン ATH-S300BT」がプレゼントされます。

・応募期間:3月3日(月)〜3月13日(木)

・応募方法:(1)アトレ公式X(@atre_pr)をフォロー&指定の投稿をリポスト

(2)指定の投稿に返信で「自分へのご褒美」にちなんだエピソードを投稿

■アトレ×J-WAVE 「atre MINI RADIO」ゲスト紹介

アトレの館内放送にて期間限定でミニラジオを放送。

春の楽しみ方や春に聴きたい音楽など、アトレでの春のお買い物をより楽しくするトーク盛りだくさんでお届けします。

・第1弾:3月14日(金)〜3月30日(日) LiLiCo × サッシャ

・第2弾:3月31日(月)〜4月6日(日) 小川紗良 × ノイハウス萌菜

・第3弾:4月7日(月)〜4月13日(日) 加賀翔(かが屋) × サッシャ

・第4弾:4月14日(月)〜4月20日(日) 秦 基博 × ノイハウス萌菜

・第5弾:4月21日(月)〜4月27日(日) 小谷実由 × サッシャ

■アトレ×J-WAVE 「atre MINI RADIO」公開収録実施

atre MINI RADIOの第4弾、第5弾の公開収録をアトレ川崎・アトレ恵比寿にて実施します。

※観覧者多数の場合、観覧規制を行う場合があります。

公開収録(アトレ川崎)

公開収録(アトレ恵比寿)

