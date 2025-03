アトレ竹芝に出店！JEXER×NEXT BASE ATHLETES LAB

アトレ竹芝では、スポーツ新業態「JEXER×NEXT BASE ATHLETES LAB」が2025年3月24日に出店します。

JEXER×NEXT BASE ATHLETES LAB

これに伴い、予約受付3月10日より開始します。

■JEXER×NEXT BASE ATHLETES LAB TAKESHIBAとは

JR東日本スポーツ株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:穴吹 昌弘)は、首都圏・東日本エリアに総合フィットネスクラブ「ジェクサー・フィットネル&スパ」、小型ジム「ジェクサー・ライトジム」、リラクゼーションスポット「リラクゼ」などの施設を展開しています。

一方、ネクストベースは、2024年9月にメジャーリーグ「シカゴ・カブス」とのサポート契約を締結するなど、最先端の動作解析システムがグローバルに評価されています。

「JEXER×NEXT BASE ATHELETES LAB TAKESHIBA」は、両社が業務提携してアトレ竹芝で初出店する新業態です。

野球の投球/打撃動作改善及び競技力向上トレーニング、スポーツ全般に共通する競技力向上トレーニングを提供するほか、シミュレーションゴルフを併設する施設とし、プロ選手・アマチュア選手・小学生〜高校生までの多彩な層のアスリートに向け、スポーツ科学の知見を駆使したサービスを提供し野球を軸としたスポーツ文化の発展に貢献します。

■店舗の特長

この店舗は、JR東日本スポーツ株式会社の強みである好立地での店舗展開及び店舗開発、創業以来主軸としてきたフィットネスクラブ運営のノウハウと、バイオメカニクス領域の研究成果を活かした革新的な動作解析技術を有する株式会社ネクストベースとの共同店舗開発により、スポーツにおける競技力向上をスポーツ科学に基づいて実現する最先端のサービス提供を目指すものです。

投球/打撃の解析レーンをはじめ、フィジカルテスト・トレーニングエリアやシミュレーションゴルフを完備し、データサイエンスの力でアスリートやスポーツ愛好家の潜在能力を引き出しパフォーマンス向上を支えるサービスを提供します。

【高性能な測定機器と最先端の研究に基づくプログラミング】

●ハイスピードカメラ

1秒間に1000コマの撮影が可能な研究用のハイスピードカメラ。

投球時のボールリリースや、打撃におけるボールとバットの衝突のような、高速な運動を可視化できます。

この施設に在籍するアナリストが、スポーツ科学の知見を基に即時フィードバックを実施します。

測定→評価→改善のサイクルを回し効率よく動作の改善を行います。

ハイスピードカメラ

●ラプソード(Rapsodo Pitching/Rapsodo Hitting)

最先端のトラッキングデータ計測機器。

投球されたボールの球速や回転数・変化量、打球の速度や角度などを計測することができます。

投球や打球のパフォーマンスを客観的に「数値化」することで自身の現状を把握することができます。

ラプソード

■新規オープン記念 入会キャンペーンを3月10日より実施

グランドオープンに先駆けて、2025年3月10日(月)より野球動作解析・トレーニングの予約受付、シミュレーションゴルフ会員のWEB入会受付をホームページにて開始します。

シミュレーションゴルフ会員については、お得な入会キャンペーンを用意しています。

(見学は随時案内可能です)

予約は以下店舗ホームページより受付します。

【施設概要】

■「アトレ竹芝」施設概要

施設名 :アトレ竹芝

所在地 :東京都港区海岸1-10-30

営業時間:11:00〜22:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

詳細はアトレ竹芝のホームページを確認してください。

階数 :3階

店舗数 :24ショップ(2025年3月3日時点)

