全国の保育施設3園に太陽光発電設備(5kW相当)を寄贈！そらべあ基金「そらべあスマイルプロジェクト」

そらべあ基金は、今回、3月3日(月)より第98・99・100基「そらべあスマイルプロジェクト」の寄贈先の園の公募を開始。

今回のプロジェクトは、ソニー生命保険株式会社のご協賛により実施します。

また、これにより「そらべあ発電所」は記念すべき100基目の寄贈を迎えることを発表しました。

「そらべあスマイルプロジェクト」は、再生可能エネルギーの普及啓発と、子どもたちへの環境教育を行うことで、地球温暖化防止に貢献することを目的としています。

多くの企業からのご支援をいただき、2008年の当基金設立より活動を継続し、現在までに全国95か所の幼稚園・保育園・こども園等へ太陽光発電設備「そらべあ発電所」を寄贈してきました。

寄贈式典で子ども達への環境ワークショップを開催、寄贈後3年間の環境教育活動サポートプログラム「そらべあちゃんの日」の提供などを通じて、園内での環境教育の促進を図っています。

記念すべき100基目を迎え、改めて全世界的な社会課題である地球温暖化・気候変動問題に対し、より多くの個人や地域の方々、企業の皆さまとも力を合わせてCO2排出削減や社会の意識変革に向けて活動を続けていきます。

「そらべあスマイルプロジェクト」イメージ図

「そらべあスマイルプロジェクト」の趣旨に賛同し、太陽光発電設備の設置や子どもたちへの環境教育活動&エコアクションを推進いただける園を以下の通り募集します。

■プロジェクトの概要(詳細は募集要項を確認してください)

【第98・99・100基目 そらべあスマイルプロジェクト実施概要】

〇応募資格

・3歳から5歳児が在籍する未就学児童向けの教育・保育施設であること

・設立、管理、運営主体は公立、私立いずれも可

・現在、太陽光発電設備が未設置であること

など

〇募集期間

2025年3月3日(月)〜5月29日(木) ※5月29日(木)書類必着

〇寄贈内容

1) 太陽光発電設備(5.0kW相当) 3基(1基/園)

太陽光パネル、パワーコンディショナー、室内モニター、工事費用一式

※設置場所の補強など特別な場合を除き取り付けに必要な工事費用は全て無償です。

2) 環境教育活動サポートプログラム「そらべあちゃんの日」

寄贈園における環境教育&エコアクションの推進を寄贈後3年間サポートします。

〇応募方法

ホームページの募集要項をご覧の上、メールまたは郵送にてご応募ください。

〇選考結果の発表

2025年10月(予定)

当選園を決定後、全ての応募園に結果をご連絡します。

〇設置時期

2025年11月以降(予定)

〇協賛企業

ソニー生命保険株式会社

