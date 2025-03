春の訪れを彩る限定酒！たからやま醸造「たからやま純米生貯蔵〜春の陽に〜」

たからやま醸造は、四季を彩る新シリーズの第一弾として、春限定の日本酒「たからやま純米生貯蔵〜春の陽に〜」を2025年3月3日に蔵出しします。

たからやま醸造「たからやま純米生貯蔵〜春の陽に〜」

「たからやま純米生貯蔵〜春の陽に〜」は、香り華やかで口当たりの良い、フルーティーな味わいが特徴の春限定酒です。

新潟県産のコシヒカリを原料米とし、精米歩合70%で仕上げています。

春の陽気に包まれるような優しい飲み口が楽しめます。

■四季を彩るラベルデザイン

この新シリーズは、平安時代中期に書かれた「枕草子」の冒頭に綴られた四季の美しさをテーマに、地元・弥彦の風景をラベルデザインに取り入れています。

春:「春はあけぼの」弥彦山の朝焼けと弥彦神社の桜のコントラスト

夏:「夏は夜」弥彦山の向こうに見える長岡花火と弥彦公園を飛び交う蛍

秋:「秋は夕暮れ」弥彦山の夕暮れと紅葉谷の紅葉

冬:「冬はつとめて」たからやま醸造に降り積もる雪の美しさと、早朝から始まる酒造りの活気

四季折々の風景とともに、たからやま醸造が醸す新たな味わいを楽しめます。

【価格】

720ml :1,980円(税込)

1800ml:3,300円(税込)

【販売場所】

・たからやま醸造 蔵売店

・公式オンラインショップ: https://shop.takarayama-brewery.co.jp/

・各酒販店

また、3月に開催される「にいがた酒の陣」でも販売予定です。

イベントで直接購入出来ます。

■予約制で蔵見学も可能

たからやま醸造では、酒造りの伝統を体験できる蔵見学(要予約)も実施しています。

蔵の空気を肌で感じながら、復活した老舗の新酒を楽しめます。

