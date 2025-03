JRA中京競馬場(愛知県豊明市)は、3月15日(土)から3月30日(日)まで「第2回中京競馬」を開催!

この開催では、高松宮記念(GI)をはじめとする大注目のレースが多数行われます。

第2回中京競馬

開催日時:2025年3月15日(土)から3月30日(日)

メインレース表彰式・トークショー

3月16日(日)東海テレビ杯金鯱賞(GII)当日はモデル・タレントとして大活躍中のゆうちゃみさん

3月22日(土)中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII)当日は中日ドラゴンズ前監督の立浪和義さん、

23日(日)愛知杯(GIII)当日には動画クリエイター・フィッシャーズのンダホさん、マサイさん、

30日(日)高松宮記念(GI)当日は俳優として映画、ドラマなどで大活躍中の沢村一樹さんが登場!

トークショーを行います。

また、当日のメインレースには表彰式のプレゼンターとしても参加します。

グルメイベント「ウマすぎ中華祭り」

3月15日(土)から30日(日)はグルメイベント「ウマすぎ中華祭り」を開催!

元祖名古屋名物として全国にその名が知られる味仙の「台湾ラーメン」や、愛知県安城市のご当地グルメ「北京飯」など有名店のキッチンカーが中京競馬場に勢揃いします。

お子さまイベント

ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ショー(観覧無料)や

ウルトラマンアーク ショー(観覧無料)。

キミとアイドルプリキュア♪ ショー(観覧無料)など、お子さまに大人気のキャラクターショーを実施するほか、小さなお子さまでも簡単に作ることができるワークショップ、色々なソウゾウ(想像・創造)の動画企画体験コーナー、

当日のレースの表彰式でプレゼンターを務めていただくお子さまプレゼンター募集など、家族で楽しめるイベントも盛りだくさんです!

その他の競馬場イベント

3月15日(土)・16日(日)には昨年、初老ジャパンが大活躍した馬術競技を疑似体験できるVR馬術、

3月29日(土)には馬具を一切使わずに馬と言葉を交わしながら技を披露するフリーダムホースショーを行います。

また、3月29日(土)・30日(日)には馬場内遊園地にファミリーガーデンがオープン。

大型ビジョンでレースを見ながら、アウトドア気分で春のスペシャルタイムを家族やお友達と過ごすことができます。

さらに、3月30日(日)高松宮記念当日には「高松宮記念オリジナル巾着」を先着20,000名様にプレゼント。

「ターフを歩こう!芝コース開放」では競走馬が実際に走った芝コースを歩くことができます☆

そのほかにも、ウェルカムバンドや消防音楽隊による演奏、素敵な賞品が当たる抽選会など様々なイベントも実施予定。

春の行楽シーズンに、家族や友達同士での来場がおすすめです!

第2回中京競馬開催イベントページ: https://jra-fun.jp/event/chukyo/202502/

