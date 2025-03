運送業界のエピソードを募集！ブルル『配車の荷子ちゃん』

トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」にて、連載中のマンガ『配車の荷子ちゃん』が、現場取材でリアルさ追求しながらもほっこりできるマンガです。

ブルル『配車の荷子ちゃん』

トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」にて、連載中のマンガ『配車の荷子ちゃん』が、現場取材でリアルさ追求しながらもほっこりできるマンガです。

『配車の荷子ちゃん』にて扱う“運送業界のエピソード”を、2025年3月3日から2025年3月10日まで「ブルル」公式Xにて募集します。

毎月25日の「荷子ちゃんの日」に合わせて最新話を公開中の『配車の荷子ちゃん』。

主人公の荷子ちゃんや協力会社の配車係のツンちゃん、強面ながら優しいベテランドライバー轟さん、上司さんなど個性豊かなキャラクターが登場しており、個別にファンがつくほど注目が集まっています。

運送業界のリアルな内情が盛り込まれており、現役ドライバーや配車係の読者の共感を集めています。

また、これまで運送にあまり関わりがなかった読者からも「運送業界のことを深く理解できる」と好評です。

マンガ『配車の荷子ちゃん』は、2024年4月に実施しました「ブルル」のリニューアルにあわせて連載を開始しました。

現役のトラックドライバーや配車係から寄せられたエピソードをベースに、X(旧Twitter)フォロワー数1.9万人の漫画家・たこぱいそん氏が作画を手掛けています。

たこぱいそん氏は、運送会社への取材も実施されており、その際に得たインスピレーションをもとにしたオリジナル作品も続々誕生しています。

ある運送会社の役員からは、「業界用語をテーマにした回を読んだが、自分が内部にいると当たり前のようになっていることが多々あり、それが業界外の方から見ると新鮮に映ることに驚いた。

他業界から入社した新人教育にも活かせる」といった声が寄せられています。

なお、『荷子ちゃんの休憩室』と題し、告知イラストや運行管理者試験のワンポイント講座など本編以外のコンテンツも充実させています。

■エピソード募集中!採用でAmazonギフト券3,000円分プレゼント!

ブルルでは常時、運送業界のエピソードを募集しています。

2025年3月10日までは期間限定で採用者様にAmazonギフト券3,000円分がプレゼントされます(10名様限定)。

【運送業界エピソード募集】

・配車係あるある、トラックドライバーあるあるなど運送業界あるある

・本当にあったトンデモ荷物

・仰天エピソード などなど

【応募方法】

ブルル公式X( https://x.com/driver_bruru )のDMで受付中です!

『配車の荷子ちゃん』で掲載された10名様には、Amazonギフト券3,000円分がプレゼントされます。

なお、ファンアートを描いて公式Xに投稿してくださった方には常時Amazonギフト券500円分をプレゼントしています。

必ず #配車の荷子ちゃん のハッシュタグをつけて投稿をお願いします。

(キャンペーンの終了時期は未定です)

