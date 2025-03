SPIVER Japan出展！JAPAN SHOP 2025

SPIVER Japanは、2025年3月4日(火)〜3月7日(金)の期間、東京ビッグサイトで開催される「JAPAN SHOP 2025」に出展します。

JAPAN SHOP 2025

期間 : 2025年3月4日(火)〜3月7日(金)

会場 : 東京ビッグサイト 東展示棟

入場料 : 無料(要事前登録)

会場では、新商品を使用した展示に加え、川崎マイスターに選任された熟練職人によるデモンストレーションも行います。

■イタリア産原材料100%!本物志向の塗材「SPIVER」

1978年創業のSPIVERはイタリアのシチリア島にある塗材メーカーであり、原材料は100%イタリア産にこだわりSPIVERが織りなす装飾デザインの価値を高めることに一切の妥協を許しません。

その結果、意匠性の高い塗材として世界60カ国以上、世界中の有名な建築物や、ヨーロッパのラグジュアリーブランドの店舗にも用いられています。

また、塗材のひとつひとつが高いデザイン性を持つだけでなく、従来の装飾塗材では考えられなかった、性質の違う塗材同士を組み合わせることで新しい表現が可能となり、設計者様の創造力を掻き立てる無限の可能性に満ちています。

例えば料理にしても、食材を食べる人だけでなく調理する人にも喜びを与えるように、その空間で過ごす人だけでなく、塗材を扱う職人に喜びや感動を与えてくれる、まさに「本物」と呼ぶに相応しい塗材です。

SPIVERの塗材による塗装壁と空間

■美しくデザイン性の高い塗装

ヨーロッパでは古いものへの価値が高い傾向にあります。

例えばアンティーク家具や建造物、アパートなどの住環境も古いほど家賃が高騰しています。

一説では、金額ありきでの商材選びではなく、物事を10年単位ではなく50年100年単位として長期的に見据え、本物の商材を選定することで永く愛されるモノになっていくそうです。

35年前にイタリアのスタッコアンティコを初めて見た時の衝撃は忘れられません。

この世にこんなにも美しい塗装があるなんて!この美しい塗装を日本で広めたいと思い、イタリアのメーカーを何社も回りようやく出会えたのがSPIVERです。

SPIVERの魅力は、何と言っても「多彩な表現力」と言えます。

想像力×創造力を駆使して、様々なパターンやデザインを生み出すことのできる塗材で、職人の塗り方ひとつで如何様にも違った表情となり、パターンを描いて作り上げる模様は一つ一つがオーダーメイドであり唯一無二の仕上がりです。

SPIVERの塗材を通して、1人でも多くの方の心と生活を豊かにしていきたいと考えています。

イタリアから研修のためにマエストロのセルジョ氏と広報のクラウディオ氏が来社

イタリアから研修のために来社したマエストロのセルジョ氏と職人

■SPIVERの魅力を体感してください!

展示会では、川崎マイスターによる、SPIVERの塗材を使ったデモンストレーションも行います。

「桜」

「月」

