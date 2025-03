韓国のオーディション番組から生まれた、女性8人グループのUNIS(ユニス)が、米国音楽専門メディアのビルボードが選定した2025年2月の「今月のK−POPルーキー」に選定された。ビルボードは2月28日「UNIS Is Billboard's K−Pop Rookie of the Month for February」という記事で、デビュー1周年直前のユニスの昨年1年を振り返った

ユニスはビルボードとのインタビューで、最も記憶の残る瞬間として、新人賞受賞を挙げている。今年の目標には「すべての音楽放送で1位」と、単独コンサート開催への思いも強まっているという。

韓国のテレビ局JTBCは4日「ビルボードが注目したように、ユニスは昨年、2枚のアルバムを発売し、活発なグローバル活動を繰り広げた。その結果、彼らは多様な授賞式で新人賞を含む計12個のトロフィーを獲得し、無限の潜在力を証明した。今年の歩みも格別で、年明けから『2025大韓民国ファーストブランド大賞』で、期待される女性新人アイドルに選ばれた」と注目した。