大阪城ホール城見ホールにて開催！大坂春の陣　刀座2025

刀座実行委員会は、全国から45社の刀剣商が大阪城の麓に集う、西日本最大級の刀剣・刀装具展示即売フェア「大坂春の陣 刀座2025」(協力 産経新聞社)を2025年3月29日(土)・3月30日(日)に大阪城ホール城見ホールで開催します。

大坂春の陣 刀座2025

開催時間 : 2025年3月29日(土)・3月30日(日)10〜17時

開催場所 : 大阪城ホール城見ホール 大阪市中央区大阪城3-1

アクセス : JR大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩5分、

地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」徒歩5分

入場料 : 1,000円(ローソンチケット特別価格900円・Lコード53026)

協力 : 産経新聞社

主催 : 刀座実行委員会

問い合わせ: 06-6312-1900(平日10〜17時)

●日本刀の素晴らしさの認知・啓蒙を目指して●

日本刀の所持や購入については特別な許可が必要と思われている方が殆どですが、正式な登録証の附帯した刀剣類は成人でしたらどなたでも購入できます(要身分証明書)。

日本刀の素晴らしさを広く認知・啓蒙させていただきたく第3回となる刀座を開催。

●「大坂春の陣 刀座2025」について●

全国各地より刀剣商(45社参加予定)が桜満開の大阪城に会し、展示即売する「大坂春の陣 刀座2025」。

刀剣・刀装具・武具を中心に各地の刀剣商が、お値打ち品から選りすぐりの逸品まで多数展示即売します。

●日本刀専門職人による作業実演●

当日は日本刀の専門職人である研ぎ師や柄巻師による作業実演を行います。

普段絶対に見ることのできない職方の実際の作業を確認してください。

(会期中不定期に実演を行います)

●ご家庭にある刀剣類を当日会場にて現金買い取りします●

ご家庭にある刀剣類(登録証付き)を当日会場にお持ちいただければ査定のうえ高価買い取りさせていただきます。

当日買取りご成約の方は入場料1,000円を返金させていただきます。

(所有者の方1名のみ)

当日会場スタッフに気軽にご相談・お申し込みください。

