「RC213V-S　2024年 中上選手カラーモデル」を特別展示！ホンダ テクニカル カレッジ 関西『春の体験授業 2025』

Hondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は、高校生の春休み期間に実施する特別なオープンキャンパス『春の体験授業 2025』を2025年3月27日(木)、28日(金)の2日間で開催します。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西『春の体験授業 2025』

開催日時 : 2025年3月27日(木)、28日(金)

※両日ともに10:30〜15:30 ランチ付

体験内容 : 選べる体験プログラム

1. バイク・クルマの整備体験

2. 一級自動車整備士体験と開発(モノづくり)体験

特別展示 : RC213V-S 2024年 中上選手カラーモデル、CIVIC TYPE R、

NSX、UNI-CUB β 等

参加者特典: 1. オリジナルTシャツをプレゼント(体験参加者)

2. 一般入試の過去問題プレゼント(体験参加者)

3. AO入試のエントリー資格獲得(2026年4月入学 受験対象者)

4. Hondaの自動車大学校 丸わかり資料プレゼント(保護者)

募集 定員: 1日あたり上限75名 ※予約はHPからお申し込み(先着順)

送迎 : 最寄り駅(南海高野線:金剛駅)からのバス送迎も実施します。

『春の体験授業 2025』では、この日のために先生と在校生が考えた多数の体験プログラムを用意されています。

『春の体験授業 2025』参加者は、バイク・クルマの整備体験に加え、一級自動車整備士が実施する高度な車両整備に、クルマ開発につながるモノづくり体験を選んで受講することができます。

他にも、Hondaのスポーツカー「NSX」や「CIVIC TYPE R」の運転席への着座やエンジン始動、「ASIMO(人型ロボット)」研究から生まれた、バランス制御技術を活かしたパーソナルモビリティー「UNI-CUB β」、「オリジナル制作の電動バイク」の試乗等、参加者の皆様が楽しめる体験プログラムです。

また、特別企画として、2013年・2014年のFIMロードレース世界選手権のMotoGPクラスにおいて2連覇を達成した競技専用マシン「RC213V」の一部仕様を変更し、一般公道での走行を可能とした二輪車「RC213V-S」の2024年 中上選手カラーモデルを特別展示します。

