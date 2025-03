厳選学生と企業の新たな出会いを実現！CAREER FOCUS／Nodako『THE 就活』イベントレポート

CAREER FOCUSとNodakoは、2024年12月14日に新卒採用イベント『THE 就活』を東京都千代田区のTOMOSUBAにて初開催し、公式サイトにてイベントレポートを公開しました。

CAREER FOCUSとNodakoは、2024年12月14日に新卒採用イベント『THE 就活』を東京都千代田区のTOMOSUBAにて初開催し、公式サイトにてイベントレポートを公開。

このイベントには、早稲田大学・慶應義塾大学をはじめとするMARCH以上の厳選学生32名と、GMOインターネットグループ、NTT都市開発、オープンハウスグループ、森ビルの計4社が参加し、「求めている学生像」や「学生時代にやっておくべきこと」、「なぜ新卒時代に今の会社への入社を決意したのか」等の会話がなされ、密なコミュニケーションを生み出すイベントとなりました。

◆『THE 就活』とは◆

参加学生は、事前面接を通じて選ばれた「企業や業界への就職意欲が高く、自らの経験を語れるエピソードを持つ」学生たちのみで構成。

全国でも珍しい選抜制の新卒採用イベントであり、参加資格を厳格に限定し、質の高いマッチングを実現する形式を採用しています。

◆参加学生割合◆

早慶 :50%

March :41%

その他:9%

◆『THE 就活』のプログラム構成◆

・オープニングセッション

「なぜいま本気で就活に向き合うべきなのか」「新卒採用市場の展望」について。

・各社の企業説明セッション

GMOインターネットグループ株式会社、NTT都市開発株式会社、株式会社オープンハウスグループ、森ビル株式会社の4社が、それぞれの事業内容、企業文化、キャリアパスについて説明。

・各ブースローテーションの座談会(各20〜25分)

参加学生と企業の担当者が少人数のグループに分かれ、近い距離感のなかで具体的な企業の魅力に対する質問やキャリア相談を行う。

・閉会挨拶

◆『THE 就活』の満足度に関して

<参加学生の声>

参加学生の94%が「大満足」または「満足」と回答。

「他では得られない情報を得られた」

「企業担当者と近い距離で話せた」といった声が多数寄せられました。

<参加企業の声>

「大型採用イベントではなかなか伝えきれない同社の魅力を、今回の少人数制イベントでしっかりと学生に伝えることができた。

」

「参加学生の質が高く、実際に同社に興味を持っている本気度の高い学生とじっくり対話できたのは非常に有意義だった。

」

