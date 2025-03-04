・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．３７ドル（－１．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９０１．１ドル（＋５２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２０３．２セント（＋８１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３２．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４０．２５セント（－１３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９８．２５セント（－１３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．２８（－１．５５）

出所：MINKABU PRESS