３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．３７ドル（－１．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９０１．１ドル（＋５２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２０３．２セント（＋８１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．２５セント（－１３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．２５セント（－１３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．２８（－１．５５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．３７ドル（－１．３９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９０１．１ドル（＋５２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２０３．２セント（＋８１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３２．００セント（－５．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．２５セント（－１３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９８．２５セント（－１３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．２８（－１．５５）
出所：MINKABU PRESS