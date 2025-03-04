＜個人投資家の予想＞ 03月04日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(166A) タスキＨＤ 東証グロース
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(6707) サンケン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
(4892) サイフューズ 東証グロース
(6857) アドテスト 東証プライム
(9984) ＳＢＧ 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3825) リミックス 東証スタンダード
(166A) タスキＨＤ 東証グロース
(3382) セブン＆アイ 東証プライム
(6707) サンケン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(2432) ディーエヌエ 東証プライム
(4892) サイフューズ 東証グロース
(6857) アドテスト 東証プライム
(9984) ＳＢＧ 東証プライム
(215A) タイミー 東証グロース
出所：MINKABU PRESS