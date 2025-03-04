¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¶¦±é¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡ÙºÇ½ªÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡¾¯½÷¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Èµð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª
¡¡3·î14Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix±Ç²è¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡Ù¤è¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÄï¤òÃµ¤¹¾¯½÷¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤Ëµð°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ºÇ½ªÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¥ë¥Ã¥½·»Äï¤¬¤ª¤¯¤ë¡ÈS¡Ê¤¹¤³¤·¡ËF¡ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ë¡É¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡ÙºÇ½ªÍ½¹ð
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ì¥¤¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¡£¼ç±é¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¸½¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î1990Ç¯Âå¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÈS¡Ê¤¹¤³¤·¡ËF¡ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ë¡É¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê²«¿§¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë°¦¤¹¤ëÄï¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡Ê¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤¬¡¢Äï¤Î¼ºí©¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µð°¤ÎÂ¸ºß¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ºÇ½ªÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£¸Õ»¶½¤¤Ì©Í¢¶È¼Ô¤Î¥¡¼¥Ä¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡Ë¤ÈÈà¤ÎÁêËÀ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡ÊÀ¼¡§¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¤ËÊë¤é¤¹¤µ¤Ó¤ì¤«¤±¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅ¨¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¿Í´Ö¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¡£¿ÍÎà¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤ò»Ä¤·¡¢È¿Íð¤Ë»²²Ã¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼«Î§·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡¢²¾½é¤ÎÊ¿²º¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡á´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Äï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤È¤É¤³¤«»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦²«¿§¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡È¥³¥¹¥â¡É¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¥³¥¹¥â¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Äï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥³¥¹¥â¤È¶¦¤Ë°¦¤¹¤ëÄï¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥·¥§¥ë¤¬Ì©Í¢¶È¼Ô¤Î¥¡¼¥Ä¤È¸ý¤¬Ã£¼Ô¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°Õ³°¤Ë¤âÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤Ê¥¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡È¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¡É¥ß¥·¥§¥ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤È¥¡¼¥Ä¡£¤½¤³¤ÇÄï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¼ºí©¤ÎÇØ¸å¤ËÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëµð°¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡È¿ÂÐ¤¹¤ë¥¡¼¥Ä¤äÂ¾¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¿¤ÎÅ¨¤òÅÝ¤¹¤Î¡×¤È¶¯¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥ß¥·¥§¥ë¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ¿·±Ô¤ÎÊ¼´ï¤ÇÇ÷¤ëÅ¨ÁÈ¿¥¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤¤¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë1990Ç¯Âå¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGood Vibrations¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤â¡¢¥¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Ê¤Ë»¦¤µ¤ì¤Í¤¨¤¾¡ª¡×¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¬¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢µðÂç¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼Ö¤òÅê¤²¤Æ¹¶·â¤·¡¢Á´¤Æ¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ë½¤ì¤Þ¤ï¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ë¥Ã¥½·»Äï¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î¹¤ÎÃæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¿¼¤¤´¶¾ð¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¯Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÃç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë´¶³Ð¤ä´¶¾ð¤Î¿¼¤ß¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥¹¥ê¥ë¤ÈËÁ¸±¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÀï¤ÎËö¤Ë¤Ï¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¥ß¥·¥§¥ë¤ÏÌµ»ö¤ËÄï¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡©
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ê¡¼¤ä¡È¥¯¥ê¥×¥é¡É¤³¤È¥¯¥ê¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¡¼¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó¡Ê¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¡Ø¥í¥¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¡¼¥È¡Ê¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥É¡Ù¡Ë¤é¤¬½¸·ë¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡Ê¡Ø¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ê¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Á¡Ù¡Ë¤é¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡°ìÎ®¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëËÁ¸±¤ÎÎ¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ3·î14Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¥ë¥Ã¥½·»Äï¤¬¤ª¤¯¤ë¡ÈS¡Ê¤¹¤³¤·¡ËF¡ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ë¡É¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡ÙºÇ½ªÍ½¹ð
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ì¥¤¥Þ¥ó¡Ù¤Ê¤É°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¡£¼ç±é¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê²«¿§¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë°¦¤¹¤ëÄï¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡Ê¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤¬¡¢Äï¤Î¼ºí©¤Ë±£¤µ¤ì¤¿µð°¤ÎÂ¸ºß¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ºÇ½ªÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¡£¸Õ»¶½¤¤Ì©Í¢¶È¼Ô¤Î¥¡¼¥Ä¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡Ë¤ÈÈà¤ÎÁêËÀ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡ÊÀ¼¡§¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¤ËÊë¤é¤¹¤µ¤Ó¤ì¤«¤±¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅ¨¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¿Í´Ö¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤¬¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤òµ¯¤³¤·¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¡£¿ÍÎà¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¤±¤ò»Ä¤·¡¢È¿Íð¤Ë»²²Ã¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¼«Î§·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡¢²¾½é¤ÎÊ¿²º¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡á´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Äï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤È¤É¤³¤«»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦²«¿§¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡È¥³¥¹¥â¡É¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¥³¥¹¥â¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Äï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¥³¥¹¥â¤È¶¦¤Ë°¦¤¹¤ëÄï¤òÃµ¤¹Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥·¥§¥ë¤¬Ì©Í¢¶È¼Ô¤Î¥¡¼¥Ä¤È¸ý¤¬Ã£¼Ô¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥Ï¡¼¥Þ¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°Õ³°¤Ë¤âÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤Ê¥¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡È¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¡É¥ß¥·¥§¥ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤È¥¡¼¥Ä¡£¤½¤³¤ÇÄï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¼ºí©¤ÎÇØ¸å¤ËÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëµð°¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢Å¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡È¿ÂÐ¤¹¤ë¥¡¼¥Ä¤äÂ¾¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿¿¤ÎÅ¨¤òÅÝ¤¹¤Î¡×¤È¶¯¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¥ß¥·¥§¥ë¡£¤ä¤¬¤ÆÈà¤é¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¤¿ºÇ¿·±Ô¤ÎÊ¼´ï¤ÇÇ÷¤ëÅ¨ÁÈ¿¥¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀï¤¤¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë1990Ç¯Âå¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGood Vibrations¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤â¡¢¥¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Ê¤Ë»¦¤µ¤ì¤Í¤¨¤¾¡ª¡×¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¬¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢µðÂç¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼Ö¤òÅê¤²¤Æ¹¶·â¤·¡¢Á´¤Æ¤òÆ§¤ßÄÙ¤·¤¿¤ê¤È¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Ë½¤ì¤Þ¤ï¤ëµ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ë¥Ã¥½·»Äï¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î¹¤ÎÃæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¿¼¤¤´¶¾ð¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥ß¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¯Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÃç´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë´¶³Ð¤ä´¶¾ð¤Î¿¼¤ß¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥¹¥ê¥ë¤ÈËÁ¸±¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Ë¹þ¤á¤¿Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·èÀï¤ÎËö¤Ë¤Ï¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤é¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤Æ¥ß¥·¥§¥ë¤ÏÌµ»ö¤ËÄï¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡©
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ê¡¼¤ä¡È¥¯¥ê¥×¥é¡É¤³¤È¥¯¥ê¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¡¼¡¦¥Û¥¤¡¦¥¯¥¡¥ó¡Ê¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¡Ø¥í¥¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¡¼¥È¡Ê¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î¥µ¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥É¡Ù¡Ë¤é¤¬½¸·ë¡£
¡¡¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¦¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¡Ê¡Ø¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¡Ê¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡Ø¥á¥Ç¥£¥¢²¦ ¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Á¡Ù¡Ë¤é¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¡¡°ìÎ®¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëËÁ¸±¤ÎÎ¹¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª
¡¡Netflix±Ç²è¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ3·î14Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£