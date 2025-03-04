¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ötimelesz¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡È´éÌÌ¹ñÊõ¡É¤Î¡Öº´Æ£¾¡Íø¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
2·î15Æü¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡Ù¤ò½ª¤¨¡¢8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸õÊäÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥×¥í¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ØRock this Party¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷459¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ötimelesz¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î21¡Á27Æü¡Ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ötimelesz¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£timelesz¤ÎÁ°¿È¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤éÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡È²«¶âÈæÎ¨¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ï¡¢¡È´éÌÌ¹ñÊõ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥À¡¼¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó½Ð±é¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¡Øº´Æ£¾¡Íø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ò2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÌö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±À°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤»¤º¡¢¸¬µõ¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆ¸´é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢´éÌÌ¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï1ÈÖ¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡£timelesz¤ÎÁ°¿È¡¢Sexy Zone¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤È¾Ð´é¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡¢Å·Á³¤ÎÌþ¤··Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¡Ö¾¾ÅçÁï ¥³¡£Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÎéµ·Àµ¤·¤µ¤ä½ã¿è¤µ¤«¤é¡Ö¹ñÌ±¤ÎÂ¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤µ¤äÈá¤·¤µÅÜ¤ê¤Ê¤É´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤È¯¸À¤¬Â¿¤¯¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌþ¤·¥¥ã¥é¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷459¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ötimelesz¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÄ´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î21¡Á27Æü¡Ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ötimelesz¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§º´Æ£¾¡Íø¡¿123É¼
2°Ì¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£timelesz¤ÎÁ°¿È¡¢Sexy Zone»þÂå¤«¤éÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡È²«¶âÈæÎ¨¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤Ï¡¢¡È´éÌÌ¹ñÊõ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥À¡¼¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó½Ð±é¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¡Øº´Æ£¾¡Íø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ò2024Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³èÌö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±À°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¤»¤º¡¢¸¬µõ¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥¥ã¥é¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÆ¸´é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢´éÌÌ¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï1ÈÖ¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¾¾ÅçÁï¡¿180É¼
1°Ì¤Ï¡¢¾¾ÅçÁï¤µ¤ó¡£timelesz¤ÎÁ°¿È¡¢Sexy Zone¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ï¯¤é¤«¤Ê¿ÍÊÁ¤È¾Ð´é¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡¢Å·Á³¤ÎÌþ¤··Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¡Ö¾¾ÅçÁï ¥³¡£Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ëÎéµ·Àµ¤·¤µ¤ä½ã¿è¤µ¤«¤é¡Ö¹ñÌ±¤ÎÂ¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µÜ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¾Ð´é¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤µ¤äÈá¤·¤µÅÜ¤ê¤Ê¤É´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤È¯¸À¤¬Â¿¤¯¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌþ¤·¥¥ã¥é¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)