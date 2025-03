もふもふクマの大人気シリーズ最新作『パディントン 消えた黄金郷の秘密』より、YOASOBIの楽曲「アドベンチャー」を日本版イメージソングに据えた日本版本予告編が届けられた。

全世界シリーズ累計900億円超え。本国イギリスではシリーズ2作を大きく上回るオープニング成績964万ポンド(約19億円)の驚異的な興行成績で初登場1位を記録すれば、アメリカのレビューサイト Rotten Tomatoes では批評家たちから 93%、シリーズ全作品が90%を超えたことでも話題となっている。



本予告はパディントンの子グマ時代から始まる。時が経ち、ロンドンでブラウン一家と平和に暮らしていたパディントンのもとに、故郷ペルーから1通の手紙が届く。差出人は、パディントンの育ての親ルーシーおばさんが暮らす老グマホームの院長。この手紙をきっかけに、パディントンとブラウン一家は、ペルーでルーシーおばさんを探すことに。手掛かりは、彼女の部屋に残された地図。なんと、その場所こそが、消えた伝説の黄金郷への入り口だった……。

激流、ジャングル、そしてインカの古代遺跡。都会暮らしに慣れてしまい野生の勘を失ったパディントンは、大自然の驚異を乗り越え黄金郷の謎を解き、ルーシーおばさんと再会できるのか?ブラウン夫人の「もしおばさんが見つかったら…故郷で暮らすのかしら?」という言葉の真相は?最新作の予告は、壮大なアドベンチャーと、ブラウン一家との絆が試されるドラマチックな展開を予感させる映像になっている。

パディントンとブラウン一家をジャングルへと案内する観光ボートの船長ハンターを演じるのは、『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』の国際的スター、アントニオ・バンデラス。老グマホームの院長クラリッサには、『女王陛下のお気に入り』で主演女優賞を受賞した、英国を代表する俳優オリヴィア・コールマンだ。新たな場面写真も届けられている。

(C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved. (C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. ? KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved.

『パディントン 消えた黄金郷の秘密』は2025年5月9日(金) 全国ロードショー。