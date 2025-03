『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』20周年特別企画が『スタジオツアー東京』で開催 ─ 全館規模で特集、名シーンよみがえる

映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できるワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターで、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』(2005)公開20周年を記念した特別企画「炎のゴブレット」が開催される。2025年4月18日(金)から9月8日(月)までの期間限定。

シリーズ4作目となる映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』は、100年ぶりに開催されることになった三大魔法学校対抗試合(トライウィザード・トーナメント)を舞台に、ホグワーツ魔法魔術学校の4年生になったハリー・ポッターの成長と試練を描く物語。出場年齢に達していないにもかかわらず、炎のゴブレットによって出場選手に選ばれてしまったハリーは、はからずも三つの危険な課題に挑むことに。「ハリー・ポッター」シリーズにおいて、魔法と冒険の物語から魔法界の闇の勢力との戦いの物語へ、ターニングポイントとなる重要な作品だ。

特別企画「炎のゴブレット」では、スタジオツアー東京開業以降はじめて、ひとつの作品のテーマに沿い初公開となるものも含む小道具や衣装、クリーチャーを全館の随所に展示。

伝説の試合の名シーンがよみがえる。映画『ハリー・ポッター』シリーズのなかで最も古く、最も大きなセットである大広間の中心に、炎のゴブレットが登場。大広間に足を踏み入れると、青く光る年齢線と青い炎が揺らめく演出がほどこされたゴブレットが皆様をお迎え。ゴブレットの炎が青から赤に変わり、三大魔法学校対抗試合の選手の名前が書かれた紙片が飛び出す、映画のワンシーンが目の前で繰り広げられる。

原木ならではの節やねじれ、割れといった自然の風合いを生かした歴史を感じさせる重厚なゴブレットを目の前にすると、伝説の試合に名乗り出た生徒たちの覚悟や緊張感を感じることができるはずだ。

大広間のセットを抜け、歩を進めると、映画『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』に登場する印象的な小道具やクリーチャーの数々が次々と姿を現す。三つの課題のうち第一の課題でハリーが対峙したドラゴンのハンガリー・ホーンテール、ハリーが第二の課題のヒントを解くために訪れた監督生の浴室で、ひときわ目をひく色とりどりの水が流れる蛇口、スタジオツアー東京で初めての披露となる衣装の数々など、映画の名シーンを彩った貴重な品々が展示される。さらに、館内ではレストランでの限定フードの提供や関連商品の展開など、特別企画に合わせた様々な企画を予定。

ハリーが挑む三大魔法学校対抗試合の壮絶な試練、仲間たちとの青春と成長、そして魔法界の闇の帝王の復活へと繋がる衝撃の結末。「炎のゴブレット」が巻き起こす壮大な物語の裏側がスタジオツアー東京によみがえる。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター特別企画「炎のゴブレット」は、2025年4月18日(金)から9月8日(月)までの期間限定で開催。