４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・法人企業統計調査

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・経常収支

０９：３０ 豪・小売売上高

０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１４：００ 日・消費動向調査

１９：００ ユーロ・失業率

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，ティーライフ<3172>，ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>，内田洋<8057>



出所：MINKABU PRESS