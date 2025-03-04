４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・法人企業統計調査
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・経常収支
０９：３０ 豪・小売売上高
０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１４：００ 日・消費動向調査
１９：００ ユーロ・失業率
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，ティーライフ<3172>，ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>，内田洋<8057>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・法人企業統計調査
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・経常収支
０９：３０ 豪・小売売上高
０９：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１４：００ 日・消費動向調査
１９：００ ユーロ・失業率
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，ティーライフ<3172>，ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>，内田洋<8057>
出所：MINKABU PRESS