４日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・失業率
０８：３０　日・有効求人倍率
０８：５０　日・法人企業統計調査
０８：５０　日・マネタリーベース
０９：３０　豪・経常収支
０９：３０　豪・小売売上高
０９：３０　豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１４：００　日・消費動向調査
１９：００　ユーロ・失業率
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，ティーライフ<3172>，ダイサン<4750>，エイケン工業<7265>，内田洋<8057>

出所：MINKABU PRESS