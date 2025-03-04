【日本】
雇用統計（1月）08:30　
予想　2.4%　前回　2.4%（完全失業率)
予想　1.25倍　前回　1.25倍（有効求人倍率)

【豪州】
経常収支（2024年 第4四半期）09:30　
予想　-130.0億豪ドル　前回　-141.0億豪ドル（経常収支)

小売売上高（1月）09:30　
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)

【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）18:30
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（1月）19:00
予想　N/A　前回　6.3%（ユーロ圏失業率)

※予定は変更することがあります