本日の予定【経済指標】
【日本】
雇用統計（1月）08:30
予想 2.4% 前回 2.4%（完全失業率)
予想 1.25倍 前回 1.25倍（有効求人倍率)
【豪州】
経常収支（2024年 第4四半期）09:30
予想 -130.0億豪ドル 前回 -141.0億豪ドル（経常収支)
小売売上高（1月）09:30
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）18:30
予想 N/A 前回 0.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（1月）19:00
予想 N/A 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)
※予定は変更することがあります
雇用統計（1月）08:30
予想 2.4% 前回 2.4%（完全失業率)
予想 1.25倍 前回 1.25倍（有効求人倍率)
【豪州】
経常収支（2024年 第4四半期）09:30
予想 -130.0億豪ドル 前回 -141.0億豪ドル（経常収支)
小売売上高（1月）09:30
予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）18:30
予想 N/A 前回 0.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（1月）19:00
予想 N/A 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)
※予定は変更することがあります