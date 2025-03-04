【日本】

雇用統計（1月）08:30

予想 2.4% 前回 2.4%（完全失業率)

予想 1.25倍 前回 1.25倍（有効求人倍率)



【豪州】

経常収支（2024年 第4四半期）09:30

予想 -130.0億豪ドル 前回 -141.0億豪ドル（経常収支)



小売売上高（1月）09:30

予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)



【南アフリカ】

実質ＧＤＰ（2024年 第4四半期）18:30

予想 N/A 前回 0.3%（前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏雇用統計（1月）19:00

予想 N/A 前回 6.3%（ユーロ圏失業率)



※予定は変更することがあります

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