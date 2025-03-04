　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比560円安の3万7300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40718.76円　　ボリンジャーバンド3σ
40075.57円　　ボリンジャーバンド2σ
39432.39円　　ボリンジャーバンド1σ
39252.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38973.33円　　75日移動平均
38789.20円　　25日移動平均
38725.00円　　一目均衡表・基準線
38656.50円　　200日移動平均
38146.01円　　ボリンジャーバンド-1σ
38095.00円　　一目均衡表・転換線
37785.47円　　3日日経平均株価現物終値
37758.00円　　5日移動平均
37502.83円　　ボリンジャーバンド2σ
37300.00円　　4日夜間取引終値
36859.64円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース