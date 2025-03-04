日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比560円安の3万7300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40718.76円 ボリンジャーバンド3σ
40075.57円 ボリンジャーバンド2σ
39432.39円 ボリンジャーバンド1σ
39252.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38973.33円 75日移動平均
38789.20円 25日移動平均
38725.00円 一目均衡表・基準線
38656.50円 200日移動平均
38146.01円 ボリンジャーバンド-1σ
38095.00円 一目均衡表・転換線
37785.47円 3日日経平均株価現物終値
37758.00円 5日移動平均
37502.83円 ボリンジャーバンド2σ
37300.00円 4日夜間取引終値
36859.64円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40718.76円 ボリンジャーバンド3σ
40075.57円 ボリンジャーバンド2σ
39432.39円 ボリンジャーバンド1σ
39252.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38973.33円 75日移動平均
38789.20円 25日移動平均
38725.00円 一目均衡表・基準線
38656.50円 200日移動平均
38146.01円 ボリンジャーバンド-1σ
38095.00円 一目均衡表・転換線
37785.47円 3日日経平均株価現物終値
37758.00円 5日移動平均
37502.83円 ボリンジャーバンド2σ
37300.00円 4日夜間取引終値
36859.64円 ボリンジャーバンド3σ
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