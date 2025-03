ふつうなら「死に至る」過酷すぎる環境…ヒトにはとても真似できない、冬眠する動物だけが許された「驚愕の能力」

電子化して不老不死となった脳、意識をデータ化して取り出せる脳、記憶が書き換えられる脳、眠らなくてもよい脳、「心」をもった人工知能。SF作品において「脳」は定番のテーマであり、作家たちはもてる想像力を駆使して、科学技術が進んだ未来の「脳」の姿を描いてきました。

SF作品に描かれてきた、それらの「脳」は、本当に実現する可能性があるのでしょうか?

脳の覚醒にかかわるオレキシンや、「人工冬眠」を引き起こすニューロンを発見した神経科学者で、大のSFファンでもある著者が、古今の名作に描かれた「SF脳」の実現性を大真面目に検証する『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』。注目の本書から、興味深いトピックをご紹介します。

前回の記事でご紹介した「人工冬眠」。その研究はどれほど進んでいるのでしょうか。まずは、ヒトと同じ恒温動物でありながら、冬眠する動物たちの能力や機能から見ていきます。じつは、彼らには、とてつもない高度な生理機構が備わっていたのです。

*本記事は、『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』(ブルーバックス)を再構成・再編集したものです。

*記事中、肩付きの「*数字」は、記事末尾の参考文献との対応を示します。

恒温動物の冬眠能力

前回の記事で述べたように、過酷な宇宙環境にさらされることによる生体へのダメージは、冬眠様の状態をつくることで大きく軽減する期待がもてるのである。

このような近くの惑星に行くための有人宇宙探査において、冬眠は大きなメリットとなるが、はたしてどこまでわかっているのだろうか。

ヘビやカエル、多くの下等動物などは変温動物であり、外気温の低下にともなって体温が下がることにより、活動できなくなっている。しかし、鳥類や哺乳類は恒温動物であり、外気温のいかんによらず体温を37℃前後の狭い範囲に維持することで、生体機能を最適な状態で発揮できるように進化してきた。このことにより、鳥類や哺乳類が活動できる地域や時間帯は、飛躍的に拡大したのだ。

だが、体温は通常では外気温より高いため、熱は体からつねに放散される。体内に熱を維持するには、多くのエネルギーと酸素が必要となる。つまり体温を一定に保つために、高いエネルギーコストを支払っている。寒冷や飢餓など、エネルギー源が枯渇する状況に直面した際、このことは生命維持に直結するデメリットになってくる。

そこで、みずから体温・代謝を低下させてエネルギー不足に対応するという戦略をとる哺乳類が、一部に存在する。この生理的な低代謝状態を「冬眠」とよんでいるのである。哺乳類のなかで冬眠する代表的なものは、表の通りだが、マダガスカル島に生息するキツネザルの一種、フトオコビトキツネザルは、人類と同じ霊長目に属しているが冬眠をすることは、注目に値する。

冬眠する哺乳類

有袋類:ダンナート、ピグミー・ポッサム

アフリカ獣上目:テンレック

食虫目:ハリネズミ

食肉目:クマ

翼手目:オオコウモリ

霊長類:フトオキツネザル

齧歯目:マーモット、ジリス、ヤマネ

冬眠をする種は、哺乳類のすべての上目(リンネの階級分類で「目」の上から二つめの階級)に認められ、進化論的にみると多くの哺乳類が潜在的にもっている能力であり、哺乳類に進化する以前にすでに獲得していた可能性が高い。

驚きの冬眠中の機能変化

では、冬眠中に生物の機能はどのように変わるのだろうか?

冬眠中は、体温のみならず心拍数・呼吸数も致命的なレベルにまで低下し、それが長期間にわたる。全身の代謝が著しく下がるため、酸素消費量も大幅に低下する。そして体温は、通常であれば凍死するレベルまで下がる。

しかし、それにもかかわらず、冬眠中に動物の組織や機能が障害を起こすことはない*¹。これはなぜだろう?

普通なら死に至る…冬眠動物の、驚愕のエネルギー節約機構

恒温動物は、体温をほぼ一定に保つために、体温の「セットポイント」(設定温度)を定める機能を脳の視床下部にもっていると考えられている(注)。しかし冬眠動物は、冬眠中にこの体温のセットポイントが大幅に低く設定されている*² 。

そのため、体温が著しく低下しても、新たに設定されたセットポイントに沿って機能調節がなされているのだ。ホッキョクジリスなどの小型の動物は、冬眠時には体温は0℃に近いレベルにまで低下することが知られている。そんなに体温が下がったら、通常であれば組織障害が生じ、ひいては死に至るはずだ。けれども冬眠動物は、こうした状況から、なんら障害をこうむることなく回復する。

また、冬眠時の体温制御システムは、通常とは別の、セットポイントを下げた作動モードで機能しているため、外気温がある程度以上に低下しても体温と熱産生は一定レベル以上に維持される。そのため、ときに気温が氷点下を大きく下回る過酷な環境でも、低代謝を保ったまま生体機能を適切にコントロールし、安全に生存することが可能となる。

すなわち冬眠とは、体温制御システムの停止によって体温が低下しているのではなく、その制御範囲を能動的に低温側にシフトさせて引き起こされる低代謝状態であり、安全かつ効率的なエネルギー節約機構なのである*³。

冬眠状態ではない通常の恒温状態で、強制的に体温の低下を起こそうとしても、実際の体温とセットポイントとのミスマッチをよび、生体はなんとか通常の体温に戻そうとして自律神経系や内分泌系の機能に大きな変動を与える。それが逆にあだとなって組織障害を起こし、ひいては死に至らしめることになってしまうのだ。

注・冬眠動物以外の哺乳類では、体温が設定温度(セットポイント)をより下がってしまうと、皮膚の血流を少なくして放熱を下げ、筋肉の収縮(ふるえ)や脂肪組織による熱産生を多くして、体温を上げてもとに戻そうとする。

ヒトに導入することができるか

こうした冬眠の状態を、もしもヒトに導入することができれば、生理機能を安全に大きく低下させることができ、この記事の前半で述べたように、近くの惑星に行くための有人宇宙探査において大きなメリットとなる。しかし冬眠のメカニズムは、いまだにわかっていない。中枢神経系の関与が報告されてはいるものの、その機構は不明なのだ*¹。

通常使用される実験動物(マウスやラットなど)が冬眠をしないことも一因となって、研究が遅れているのである。メカニズムがわからない以上、生体がもっている機能を利用して、人為的に冬眠を引き起こすことは困難である。

ただ、2030年代に人類を火星に送るプロジェクトを進めているNASAは、ある方法を模索して、研究を進めている。続いては、NASAによる人工冬眠の研究「強制冷却」を見てみよう。

参考

A. Choukèr, J. Bereiter-Hahn, D. Singer, G. Heldmaier, Hibernating astronauts―science or fiction? Pflügers Arch. - Eur. J. Physiol 471., 819-828(2019).

M. Jastroch, S. Giroud, P. Barrett, F. Geiser, G. Heldmaier, A. Herwig, Seasonal Control of Mammalian Energy Balance: Recent Advances in the Understanding of Daily Torpor and Hibernation. J. Neuroendocrinol. 28(2016), doi:10.1111/jne. 12437.

F. Geiser, Hibernation. Curr. Biol. 23(2013), pp. R188-R193.

【続きをよむ】ヒトを低体温で生かせるか…ハードル高すぎ「NASAの強制冷却」と、日本人研究者が発見した「脳操作による冬眠」という「衝撃の可能性」