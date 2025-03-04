32ºÐ¡¦ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÍý²ò¡¡¡Öº¬ÀÏÀ¤Î¾¼ÏÂ¡×¤È¡Ö¸½Âå¤Ã»Ò¡×¤Î¶¹´Ö¡ÄÌò¤«¤é³Ø¤Ö¡È»Å»ö´Ñ¡É
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¸Ä¿Í³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¿Ç·¡Ê32¡Ë¤¬¡¢º£´ü¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤Î¡Ö³°²Ê°å¡×Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤ËÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤Þ¤É¤«26ºÐ¡¢¸¦½¤°å¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ç»Å»ö¿Í´Ö¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê°å»ÕÌò¤òÇ®±é¡£ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÎëÌÚ¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö»Å»ö´Ñ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÃæÂ¼¡¡°½²Â¡Ë
¡¡26ºÐ¤Î¸¦½¤°å¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¤¿¤Á¤Î»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ½÷»Ò¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦Ç»¸ü¤Ê2Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿À®Ä¹Êª¸ì¡£ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤É¤«¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê³°²Ê°å¡×¿ûÌîÂº¡£»Å»ö¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸¦½¤°å¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»þÀÞÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï19Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸·î9¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¡ÁÊü¼ÍÀþ²Ê¤Î¿ÇÃÇ¥ì¥Ý¡¼¥È¡Á¡×¤ÇÀ°·Á³°²Ê°å¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¤è¤ê°åÎÅ¸½¾ì¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡×ÌòÊÁ¤Ï½é¤á¤Æ¡£°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¡¢ÆÈ¼«¤ËÊÙ¶¯¤ò¹Ô¤¤¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡ÊÙ¶¯¤·¤¿ÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö¸¦½¤°å¤¬Æ´¤ì¤ë¡×³°²Ê°å¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸¦½¤°å»þÂå¤Ç¤âµ¢¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Èº¬ÀÏÀ¡É¤Ï¤³¤Ó¤ë¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤¿°å»Õ¤È¡¢¤¤Ã¤Á¤êÄê»þ¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¡È¤É¤³¤«¤ªµ¤³Ú¡É¤Ê¸¦½¤°å¤È¤Î°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¤³¤Î°ã¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢32ºÐ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î¡È¥Éº¬ÀÀ¤Âå¡É¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Èº£¤É¤¤Î»Ò¡É¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¡£Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Î30Âå¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÀèÇÚ¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿À¤Âå¡£ÎëÌÚ¤â¤½¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¿¤¤¡Ä¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ë¡Ö¿ûÌîÀèÀ¸¡×¤â¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î°å»Õ¤È¼ã¤¤¸¦½¤°å¤Î¤Á¤ç¤¦¤É´Ö¤Ë¤¤¤ë»ØÆ³°å¤È¤¤¤¦Î©¾ì¡£¡ÖÎ¾Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¿ÍÊª¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡¦º¬À¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¸¦½¤°å¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡¢Î¾Êý¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â²ÃÃ´²á¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ËÍ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³°²Ê°å¤Ï¡¢Ì¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇ¸å¤Îµ¡´Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï´Ë¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡È¿ûÌîÀèÀ¸¡É¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ìò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç±é¡¦Ë§º¬µþ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤«¤é¥á¥é¥á¥é¤È±ê¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÀ¨¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È¡¢³Ø¤Ö»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£Ë§º¬±é¤¸¤ë¡È¤É¤³¤«¤ªµ¤³Ú¡É¤Ê¸¦½¤°å¡¦¤Þ¤É¤«¤¬¿Í¤È¤·¤Æ°å»Õ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡ÖÀ¨¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¿ÍÀ¸¤Î±ï¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£