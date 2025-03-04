TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï3Æü¡¢¥á¥­¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë²Ý¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë25%¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¡¢4Æü¤«¤é²ÝÀÇ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥­¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Ë¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀè·î¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹´ü¸Â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿4Æü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥á¥­¥·¥³¤È¥«¥Ê¥À¤Î¼óÇ¾¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢´ØÀÇ¤ÎÈ¯Æ°¤ò1¤«·î´Ö¡¢±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸½ºß10%¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢20%¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢Í¢Æþ¤¹¤ëÇÀ»ºÊª¤Ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¹Í¤¨¤âÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£