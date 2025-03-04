µå³¦ºÇÇ¯Ä¹45ºÐ¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî¡¡3Ç¯¤Ö¤ê³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤ØÂëÂÇÀþ»Â¤êÀÀ¤¦¡ÖÆâÍÆ¤è¤ê·ë²Ì¡×
¡¡µå³¦ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¶¯ÎÏÂÇÀþÉõ¤¸¤ò´ü¤·¤¿¡£¿ÀµÜ³°±ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¡¢4Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ø½àÈ÷¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¼Ô¤ËÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÆâÍÆ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡45ºÐ¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤á¤Ð¡¢12Ç¯¤ÎÃæÆü¡¦»³ËÜ¾»¤Î47ºÐ¤Ë¼¡¤°Ç¯Ä¹µÏ¿¡£¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬¡ÖÀèÈ¯¤Ï4ËçÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤Î¿ØÍÆ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³«ËëÅê¼ê¤òÁè¤¦µÈÂ¼¤È¹â¶¶¤ò½ü¤¤¤¿4ÏÈ¤ò½ä¤ë¶¥Áè¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¡£»Ä¤ê14¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ»»200¾¡¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¤â¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£