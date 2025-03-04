ÇµÌÚºä£´£¶¡õÝ¯ºä£´£¶¡õÆü¸þºä£´£¶¤¬¡ÖÄÌÊóÁë¸ý¡×ÀßÃÖ¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î°¼ÁÅê¹Æ¡¢à¤¤¤¤¤Íá³È»¶¤Ë¸·³ÊÂÐ±þ
à¤¤¤¤¤Íá¤ò²¡¤·¤Æ¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤·¡½¡½¡£
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¡ÖÝ¯ºä£´£¶¡×¡ÖÆü¸þºä£´£¶¡×¤¬£³Æü¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ãË¡¤ÊÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÄÌÊóÁë¸ý¡×¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¤·¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ä¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤Ê¤É¤Î³È»¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤¿¸·³Ê¤ÊÂÐ±þ¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¤½¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤Ë°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë°ãË¡¤Þ¤¿¤Ï°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê£¿ô¤Î°Æ·ï¤ÇºÛÈ½½ê¤è¤ê³«¼¨¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±¿±Ä¤À¤±¤ÎÇÄ°®¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¾ÀÜ°ãË¡Åê¹Æ¤òÊó¹ð¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌÊóÁë¸ý¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ò´Þ¤àÃ´Åö¥Á¡¼¥à¤¬ÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢·º»ö¤Ç¤Î¹ðÈ¯¡¢Ì±»ö¤Ç¤ÎÇå½þÀÁµá¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤àÂÐ±þ¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£°ãË¡¤Þ¤¿¤Ï°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢°úÍÑ¤·¤Æ³È»¶¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â°ìÁØ¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÂÐ½è¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà¥¢¥ó¥Áá¤¬¿Íµ¤¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢´Ù¤ì¤è¤¦¤ÈÈðëîÃæ½ý¤ä¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÉáµÚ¡õÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢³È»¶Â®ÅÙ¤ÏÇ¯¡¹Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï£Á£É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆËÜÊª¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³È»¶¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸«È´¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉàÀº¹ª²½á¤µ¤ì¤Æ³È»¶¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤¿ÁØ¤¬ÈðëîÃæ½ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤â£±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£