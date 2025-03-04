WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥éÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡¡¡È¥¹¥´ÏÓ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡ÉÌò¤ÇTravis JapanÃæÂ¼³¤¿Í¡ÈÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡É¤È¥Ð¥Ç¥£¤Ë
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¡¢4·î12Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§40¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥éÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢Travis Japan¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¤¬¶¦±é¡£¡ÈÌ£³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿¥¹¥´ÏÓ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡É±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¤È¤ª¤ß¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë¤ò¿À»³¡¢¡ÈÌ£³Ð¤¬±Ô¤¤Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡ÉÊý¾æµ±¸µ¡Ê¤Û¤¦¤¸¤ç¤¦¡¦¤Æ¤ë¤â¤È¡Ë¤òÃæÂ¼¤¬±é¤¸¡¢°Û¿§¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤ò±é¤¸¤ë¿À»³ÃÒÍÎ
¡¡ÉñÂæ¤Ï»û¤Î¶Æâ¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÎÌë¤Î¤ß±Ä¶È¤¹¤ë¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²°ÂæÎÁÍý¡£ÏÓ¤Ï°ìÎ®¤À¤±¤É¡¢¥ï¥±¤¢¤Ã¤ÆÌ£¤È¤Ë¤ª¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀ¤ÈÎÁÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì£¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤ÊÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡¦µ±¸µ¡£»Å»ö¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Á¤¢¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿2¿Í¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿À»³¤È¡¢·¶ºÀ¡Ê¤±¤µ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¹ç¾¸¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿À»³¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÃæÂ¼¡£¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤¹¡×¡£²°Âæ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ê¤É¤ÈËÂ¤¤¤ÀÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤äµ²±¤¬¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤È¶¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢µÒ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤à¡£»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤¬¡¢ËþÂÅÙ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£¤³¤¦¤·¤Æ²°Âæ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼Â¤Ï2¿Í¤âµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÒ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ì¤¬ÎÁÍý¤òºî¤ì¤Ð¡¢¾ì½ê¤¬¤É¤³¤Ç¤â°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡£¥ª¥ì¤¬¤ªÁ°¤Î¡ÈÀå¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£À³Ê¤âÇ½ÎÏ¤âÁ´¤¯°ã¤¦°Û¿§¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤¹ÀäÉÊÎÁÍý¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡æÆÂÀ¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Ç¡¢²°Âæ¤ÎÄ´ÍýÃ´Åö¡£¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞ¤Î¤¹¤·Å¹¤Ç¡¢¸å¤ò·Ñ¤°¤¿¤áÉã¤Î¸µ¤Ç½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶á½ê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÉº¤¦¹á¤ê¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¼Â²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¥Ñ¥ê¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢¤á¤¤á¤Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤é3Ç¯Á°¤Ëµ¢¹ñ¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¤³¤¦¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ËÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÌ£³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³«Å¹¤òÃÇÇ°¡£¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ±¸µ¤ÏÅìµþ¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¸ÅÑë¡ØÀô³Ú»û¡Ù¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢Éû½»¿¦¡£²°Âæ¤ÎÀÜµÒ¤ÈÌ£¸«Ã´Åö¡£¿Í¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÍµÊ¡¤ÊÃÉ²È¤Ë¹âµéÎÁÍýÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÌ£³Ð¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢¿©¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£3Ç¯Á°¤Ë·»¤¬ÉÂ»à¡£»û¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Éã¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢ÁÎÎ·¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÁÍý¤ËÊª¿½¤¹²÷´¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥°¥ë¥á¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍý¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ô¤¤Ì£³Ð¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¼ç±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ê¤Î°ì¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤ÎÌò¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢²ÚÎï¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÎÁÍý¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¥§¥ÕÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©ÆÀ°ÕÎÁÍý¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤¬»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éËå¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¡Ö¥¶¡¦²ÈÄíÎÁÍý¡×¤Ç¤¹¡£¤è¤¯ºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Íñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±È¾½Ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍñ¤ÇÊñ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Íñ¤òÍÏ¤¤¤¿¸å¤Ç¡¢°ì²ó¥¶¥ë¤ÇßÉ¡Ê¤³¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê²«¿§¤¤¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Æ°²ñ¤ä±óÂ¤Î»þ¤Ë¡¢Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Î´Å¤¤¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¿©¤Ù¤ë¤È¤½¤ÎÅö»þ¤Î·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì½Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£²°Âæ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÇîÂ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£²°Âæ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ ¡£
ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤ÎÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ²°Âæ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¤´ÈÓ¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²°Âæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¡ÖÌÀÆüºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÈÓ¥Æ¥íÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÇËÍ¤é2¿Í¤ÎÆÌ±ú´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼³¤¿Í¡ÊTravis Japan¡Ë
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÎÎ·¤ÎÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ÎÎÈ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤òË·¼ç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¡ÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ÈÊ¹¤¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤ª·Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¹þ¤á¤ÆÆÉ·Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¾§¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ±¸µ¤Ï²°Âæ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÀèÆü½é¤á¤Æ¤ß¤½½Á¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æé¤ä¤ªÏÐ¡¢Ì£Á¹¤òÍÏ¤«¤¹Ä´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤â¤½¤í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¿¤Þ¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ß¤½½Á¤òÆé¤«¤é¤ªÏÐ¤ËÃí¤°ºÝ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤ß¤½½Á¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢ÇòÊÆ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½²°Âæ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Î²°Âæ¤Ç¤¹¡£ÆùÆþ¤ê¤Îñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤ò¾®ÇþÊ´¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡¢¾Æ¤ñ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ô¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©´¶¤¬¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²°Âæ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»×¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
£±½µ´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¡ÖÀÄ½¤¤¤Ê¤¡¡¢¤³¤Î2¿Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢²°Âæ¤ÎÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ ¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±ó»³·½²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÅÚ¥É¥é¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡×¤È¡Ö»û¤Î¤ªË·¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¡£ÎÁÍý¤Ç°ßÂÞ¤ò¡¢ÀâË¡¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¤È¤¤¤¦¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤âÁÇËÑ¡Ê¤½¤Ü¤¯¡Ë¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤Ç¤â¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â¡¢æÆÂÀ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤Èµ±¸µ¤Î»üÈá¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¤´ÃÚÁö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¤¢¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¤·¡¢¤¹¤°¤ËÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¿À»³¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë4·î¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê²°Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Åìµþ¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¸ÅÑë¡¦Àô³Ú»û¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢Éû½»¿¦¡¦Êý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ä¥«¡¼¼°¤Î²°Âæ¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤«¡Ä°Æ³°¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ÄÌÌë¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ëµ±¸µ¤ÎÁ°¤Ë¡¢æÆÂÀ¤¬¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¸Î¿Í¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÍñÎÁÍý¤Ç¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤òÃíÊ¸¤·¤¿µ±¸µ¡£¼ê°ã¤¤¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±æÆÂÀ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÍñ¾Æ¤¤òºî¤ê¡¢Ìµ»ö¤ËÄÌÌë¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¤ÎÅ¹¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿æÆÂÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÌ£³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤ò¼º¤¤ÃÇÇ°¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢Éû¶È¤Ç²°Âæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×°ìÊý¤Îµ±¸µ¤âÁÎÎ·¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄü¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£µ±¸µ¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÎÁÍýÃ´Åö¤ËæÆÂÀ¤òÍ¶¤¦¡£¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¡¢Çò¿Èµû¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Î¥Ý¥È¥Õ¡£Àô³Ú»û¤Î¶Æâ¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÎÌë¤À¤±±Ä¶È¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£æÆÂÀ¤ÎÎÁÍý¤ÏÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢µÒ¤¬Â¤ò±¿¤ÖÍýÍ³¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ªÉÊ½ñ¤¤ÎºÇ¸å¤Ëµ±¸µ¤¬æÆÂÀ¤ËÆâ½ï¤Ç½ñ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢æÆÂÀ¤ÏµÒ¤ÎÃíÊ¸¤ËÃúÇ«¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£°¦¤¹¤ëÉ×¤Î¾Æ¤ÈÓ¡¢Éô³è¸å¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡¢°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò»Ù¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ä¡£¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤È¶¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ÎÁÍý¤¬Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢²°Âæ¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¤Ë¡Ä¡£ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤¤µï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡É¤Ëº£¾¬¡Ê¤³¤è¤¤¡Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï»û¤Î¶Æâ¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÎÌë¤Î¤ß±Ä¶È¤¹¤ë¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê²°ÂæÎÁÍý¡£ÏÓ¤Ï°ìÎ®¤À¤±¤É¡¢¥ï¥±¤¢¤Ã¤ÆÌ£¤È¤Ë¤ª¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦æÆÂÀ¤ÈÎÁÍý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì£¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤ÊÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÁÎÎ·¡¦µ±¸µ¡£»Å»ö¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Á¤¢¤¿¤ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿2¿Í¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¿À»³¤È¡¢·¶ºÀ¡Ê¤±¤µ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¹ç¾¸¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿À»³¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ÎÃæÂ¼¡£¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë°Ñ¤Í¤Þ¤¹¡×¡£²°Âæ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ê¤É¤ÈËÂ¤¤¤ÀÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤äµ²±¤¬¡¢Äó¶¡¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤È¶¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢µÒ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤à¡£»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¶â³Û¤¬¡¢ËþÂÅÙ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡£¤³¤¦¤·¤Æ²°Âæ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼Â¤Ï2¿Í¤âµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÒ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ì¤¬ÎÁÍý¤òºî¤ì¤Ð¡¢¾ì½ê¤¬¤É¤³¤Ç¤â°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¡£¥ª¥ì¤¬¤ªÁ°¤Î¡ÈÀå¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡£À³Ê¤âÇ½ÎÏ¤âÁ´¤¯°ã¤¦°Û¿§¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢°ßÂÞ¤òËþ¤¿¤¹ÀäÉÊÎÁÍý¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡æÆÂÀ¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤Ç¡¢²°Âæ¤ÎÄ´ÍýÃ´Åö¡£¼Â²È¤ÏÏ·ÊÞ¤Î¤¹¤·Å¹¤Ç¡¢¸å¤ò·Ñ¤°¤¿¤áÉã¤Î¸µ¤Ç½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶á½ê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤«¤éÉº¤¦¹á¤ê¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¼Â²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¥Ñ¥ê¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢¤á¤¤á¤Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤â¤Ä¤ì¤«¤é3Ç¯Á°¤Ëµ¢¹ñ¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«¤³¤¦¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ËÅÙ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÌ£³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³«Å¹¤òÃÇÇ°¡£¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ±¸µ¤ÏÅìµþ¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¸ÅÑë¡ØÀô³Ú»û¡Ù¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢Éû½»¿¦¡£²°Âæ¤ÎÀÜµÒ¤ÈÌ£¸«Ã´Åö¡£¿Í¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÍµÊ¡¤ÊÃÉ²È¤Ë¹âµéÎÁÍýÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÌ£³Ð¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¡¢¿©¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£3Ç¯Á°¤Ë·»¤¬ÉÂ»à¡£»û¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Éã¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢ÁÎÎ·¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÁÍý¤ËÊª¿½¤¹²÷´¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÁÎÎ·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥°¥ë¥á¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁÍý¤Ï°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ô¤¤Ì£³Ð¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¿À»³ÃÒÍÎ¡ÊWEST.¡Ë
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¼ç±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ê¤Î°ì¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤ÎÌò¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢²ÚÎï¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÎÁÍý¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥·¥§¥ÕÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©ÆÀ°ÕÎÁÍý¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤¬»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éËå¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¡Ö¥¶¡¦²ÈÄíÎÁÍý¡×¤Ç¤¹¡£¤è¤¯ºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£Íñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±È¾½Ï¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÍñ¤ÇÊñ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÍÎ¿©²°¤µ¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Íñ¤òÍÏ¤¤¤¿¸å¤Ç¡¢°ì²ó¥¶¥ë¤ÇßÉ¡Ê¤³¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê²«¿§¤¤¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡½¡½ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Æ°²ñ¤ä±óÂ¤Î»þ¤Ë¡¢Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤Ï¤È¤Æ¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤Î´Å¤¤¶Ì»Ò¾Æ¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ä¡£¤½¤ì¿©¤Ù¤ë¤È¤½¤ÎÅö»þ¤Î·Ê¿§¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ì½Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£²°Âæ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÇîÂ¿¤Î¤è¤¦¤Ë¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£²°Âæ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹ ¡£
ÅÚÍË¤ÎÌë¤ÎÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤ÎÂ©È´¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ²°Âæ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¤´ÈÓ¤ÏÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡¢»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²°Âæ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¡ÖÌÀÆüºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÈÓ¥Æ¥íÅª¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢Travis Japan¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÇËÍ¤é2¿Í¤ÎÆÌ±ú´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼³¤¿Í¡ÊTravis Japan¡Ë
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÎÎ·¤ÎÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ÎÎÈ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤òË·¼ç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¡ÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤ÈÊ¹¤¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤ª·Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¹þ¤á¤ÆÆÉ·Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¾§¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ±¸µ¤Ï²°Âæ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¡¢ÀèÆü½é¤á¤Æ¤ß¤½½Á¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æé¤ä¤ªÏÐ¡¢Ì£Á¹¤òÍÏ¤«¤¹Ä´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¤â¤½¤í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¿¤Þ¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤ß¤½½Á¤òÆé¤«¤é¤ªÏÐ¤ËÃí¤°ºÝ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤ß¤½½Á¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢ÇòÊÆ¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½²°Âæ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Î²°Âæ¤Ç¤¹¡£ÆùÆþ¤ê¤Îñ²¡Ê¤¢¤ó¡Ë¤ò¾®ÇþÊ´¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿¡¢¾Æ¤ñ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥Ô¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©´¶¤¬¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²°Âæ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò»×¤¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
£±½µ´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÅÚÍË¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¡ÖÀÄ½¤¤¤Ê¤¡¡¢¤³¤Î2¿Í¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤·¡¢²°Âæ¤ÎÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ ¤¹¤´¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±ó»³·½²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ð¥Ç¥£¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÅÚ¥É¥é¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡×¤È¡Ö»û¤Î¤ªË·¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¥¿¥Ã¥°¡£ÎÁÍý¤Ç°ßÂÞ¤ò¡¢ÀâË¡¤Ç¿´¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¡¢¤È¤¤¤¦¤È²Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤ì¤âÁÇËÑ¡Ê¤½¤Ü¤¯¡Ë¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤Ç¤â¤É¤ÎÎÁÍý¤Ë¤â¡¢æÆÂÀ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤Èµ±¸µ¤Î»üÈá¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¤´ÃÚÁö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¤¢¤¦2¿Í¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥±¥ó¥«¤ò¤·¡¢¤¹¤°¤ËÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¿À»³¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë4·î¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê²°Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
Åìµþ¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¸ÅÑë¡¦Àô³Ú»û¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡¦±ó³¤æÆÂÀ¡Ê¿À»³ÃÒÍÎ¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢Éû½»¿¦¡¦Êý¾æµ±¸µ¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ä¥«¡¼¼°¤Î²°Âæ¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¤«¡Ä°Æ³°¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢ÄÌÌë¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ëµ±¸µ¤ÎÁ°¤Ë¡¢æÆÂÀ¤¬¡¢ÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¸Î¿Í¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÍñÎÁÍý¤Ç¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¥«¥¹¥Æ¥é¤òÃíÊ¸¤·¤¿µ±¸µ¡£¼ê°ã¤¤¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¼õ¤±æÆÂÀ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÍñ¾Æ¤¤òºî¤ê¡¢Ìµ»ö¤ËÄÌÌë¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±¤ÎÅ¹¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿æÆÂÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÅ¹¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÌ£³Ð¤ÈÓÌ³Ð¤ò¼º¤¤ÃÇÇ°¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¶¡¢Éû¶È¤Ç²°Âæ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×°ìÊý¤Îµ±¸µ¤âÁÎÎ·¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎÁÍý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄü¤á¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£µ±¸µ¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÎÁÍýÃ´Åö¤ËæÆÂÀ¤òÍ¶¤¦¡£¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¹¡¼¥×¡¢Çò¿Èµû¤Î¥Ý¥ï¥ì¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Î¥Ý¥È¥Õ¡£Àô³Ú»û¤Î¶Æâ¤Ë¡¢Ê¿Æü¤ÎÌë¤À¤±±Ä¶È¤¹¤ë¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£æÆÂÀ¤ÎÎÁÍý¤ÏÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢µÒ¤¬Â¤ò±¿¤ÖÍýÍ³¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤Ç¤âºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ªÉÊ½ñ¤¤ÎºÇ¸å¤Ëµ±¸µ¤¬æÆÂÀ¤ËÆâ½ï¤Ç½ñ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢æÆÂÀ¤ÏµÒ¤ÎÃíÊ¸¤ËÃúÇ«¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£°¦¤¹¤ëÉ×¤Î¾Æ¤ÈÓ¡¢Éô³è¸å¤ÎÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡¢°Û¹ñ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò»Ù¤¨¤¿¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹¡Ä¡£¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤È¶¦¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ÎÁÍý¤¬Ë¬¤ì¤ëµÒ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢²°Âæ¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¤Ë¡Ä¡£ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤¤µï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿æÆÂÀ¤Èµ±¸µ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡É¤Ëº£¾¬¡Ê¤³¤è¤¤¡Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£