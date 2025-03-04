＜個人投資家の予想＞ 03月04日 04時 ＜個人投資家の予想＞ 03月04日 04時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3825) リミックス 東証スタンダード

(166A) タスキＨＤ 東証グロース

(3382) セブン＆アイ 東証プライム

(6707) サンケン 東証プライム

(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(2432) ディーエヌエ 東証プライム

(4892) サイフューズ 東証グロース

(6857) アドテスト 東証プライム

(9984) ＳＢＧ 東証プライム

(215A) タイミー 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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