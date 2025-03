クロアチア代表、UNL準々決勝・フランス戦のメンバー発表！　39歳モドリッチらが順当に選出

クロアチアサッカー連盟(HNS)は3日、UFEAネーションズリーグ(UNL)2024−25・準々決勝のフランス代表戦に臨むクロアチア代表のメンバー24名と予備メンバー5名を発表した。今季のUNLでは、ポルトガル代表、ポーランド代表、スコットランド代表と同居するグループA1に組み込まれたクロアチア代表。昨年9月から11月にかけて行われたグループA1の戦いでは、最終的に2勝2分2敗の成績を残し、ポルトガル代表に次ぐ2位でフィニッシュ。決勝トーナメント進出を決めていた。

