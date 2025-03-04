「デート・ア・バレット」よりサファイアをあしらった華やかなドレス姿の「白の女王」が本日発売
【白の女王 -Royal Blue Sapphire Dress Ver.-】
3月4日 発売
価格：46,200円
【イメージ画像】
販売元：eStream
(C) 2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会
3月4日 発売
価格：46,200円
コトブキヤは、フィギュア「白の女王 -Royal Blue Sapphire Dress Ver.-」を3月4日に発売する。価格は46,200円。
本商品は、アニメ「デート・ア・バレット」より、サファイアをあしらった華やかなドレスを身に纏う白の女王を1/7スケールでフィギュア化したもの。精巧に表現された〈狂々帝（ルキフグス）〉の前で蠱惑的な笑みを浮かべる姿を堪能できる。
販売元：eStream
ディレクター：6256／e-kurage
撮影協力：PHOTO STUDIO Chocot
(C) 2020 東出祐一郎・橘公司・NOCO／KADOKAWA／「デート・ア・バレット」製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。
※画像は開発中のイメージです。実際の商品とは異なります。