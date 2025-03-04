【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.】3月4日 予約受付開始8月 発売予定価格：16,500円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」の予約受付を本日3月4日より開始する。価格は16,500円。商品の発送は8月を予定している。

エゥーゴのエース、クワトロ・バジーナが駆る黄金の機体がver. A.N.I.M.E.に登場。特徴的な頭部センサーが4種付属し、様々なシーンを再現できる。

設定画をイメージしたプロポーション

TVアニメ・劇中版の劇中カラーを意識した青金塗装

交換用頭部センサーパーツが3種付属。通常のカメラアイから赤ライン、緑ライン、劇場版をイメージしたツインアイに交換可能

全身に搭載されたver. A.N.I.M.E.可動により、大胆かつ繊細なポージングが可能

膝を曲げると内部フレームが連動して可動。自然なシルエットを実現する

バインダー基部の引き出しにより装備用ラックが露出。足首の可動に合わせて脛内部のシリンダーも連動して可動

ビーム・サーベル、ビーム・ライフル、クレイ・バズーカが付属。頭部アンテナは予備が付属

別売りの「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RX-178 ガンダムMk-II（エゥーゴ使用）ver. A.N.I.M.E.」と組み合わせることで、あの名シーンが再現できる

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ RMS-106 ハイザック ver. A.N.I.M.E.」（別売り）のシールドを取り付けるなど、シリーズ作品と連動可能

【セット内容】 本体 交換用手首パーツ左右各4種 手首格納デッキ 交換用頭部センサーパーツ3種 ビーム・ライフル クレイ・バズーカ 頭部アンテナ 頭部アンテナ（予備） 各種ジョイント一式 各種エフェクト一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。