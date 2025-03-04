１９７７年：特許局が特許庁に昇格



１９９３年：大韓医師協会が「脳死に関する宣言」、脳死を正式に認定



１９９４年：統合選挙法・政治資金法・地方自治法の政治関係３法が国会本会議で成立



２００９年：大企業に対する規制、出資総額制限制度の廃止決定



２０１０年：韓国政府がフランス政府に対し、朝鮮王室関連書物・外奎章閣図書の「永久貸与」（事実上の返還）を正式要請（図書は翌年４月に返還される） ※外奎章閣図書は１８６６年のフランス艦隊による江華島攻撃の際に一部が持ち去られた

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