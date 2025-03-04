読売３３３の構成銘柄＜２＞
※都道府県名は有価証券報告書の本店所在地
情報通信・サービスその他
パーソルＨＤ（東京都）
綜合警備保障（東京都）
カカクコム（東京都）
エムスリー（東京都）
ＴＩＳ（東京都）
ネクソン（東京都）
ＧＭＯペイメントゲートウェイ（東京都）
インターネットイニシアティブ（東京都）
野村総合研究所（東京都）
電通グループ（東京都）
メルカリ（東京都）
オリエンタルランド（千葉県）
オービック（東京都）
ＬＩＮＥヤフー（東京都）
トレンドマイクロ（東京都）
日本オラクル（東京都）
ユー・エス・エス（愛知県）
サイバーエージェント（東京都）
楽天グループ（東京都）
大塚商会（東京都）
テクノプロＨＤ（東京都）
リクルートＨＤ（東京都）
日本郵政（東京都）
ベイカレント（東京都）
バンダイナムコＨＤ（東京都）
タカラトミー（東京都）
ＴＯＰＰＡＮＨＤ（東京都）
大日本印刷（東京都）
アシックス（兵庫県）
ヤマハ（静岡県）
任天堂（京都府）
ＢＩＰＲＯＧＹ（東京都）
ＴＢＳＨＤ（東京都）
日本テレビＨＤ（東京都）
日本電信電話（東京都）
ＫＤＤＩ（東京都）
ソフトバンク（東京都）
光通信（東京都）
ＫＡＤＯＫＡＷＡ（東京都）
東宝（東京都）
ＮＴＴデータグループ（東京都）
スクウェア・エニックスＨＤ（東京都）
カプコン（大阪府）
ＳＣＳＫ（東京都）
セコム（東京都）
富士ソフト（神奈川県）
コナミグループ（東京都）
ソフトバンクグループ（東京都）
電力・ガス
東京電力ＨＤ（東京都）
中部電力（愛知県）
関西電力（大阪府）
中国電力（広島県）
東北電力（宮城県）
九州電力（福岡県）
電源開発（東京都）
東京瓦斯（東京都）
大阪瓦斯（大阪府）
東邦瓦斯（愛知県）
運輸・物流
東武鉄道（東京都）
東急（東京都）
小田急電鉄（東京都）
京王電鉄（東京都）
京成電鉄（千葉県）
東日本旅客鉄道（東京都）
西日本旅客鉄道（大阪府）
東海旅客鉄道（愛知県）
西武ＨＤ（東京都）
近鉄グループＨＤ（大阪府）
阪急阪神ＨＤ（大阪府）
名古屋鉄道（愛知県）
ヤマトＨＤ（東京都）
日本郵船（東京都）
商船三井（東京都）
川崎汽船（兵庫県）
九州旅客鉄道（福岡県）
ＳＧＨＤ（京都府）
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳＨＤ（東京都）
日本航空（東京都）
ＡＮＡＨＤ（東京都）
三菱倉庫（東京都）
商社・卸売
双日（東京都）
アルフレッサＨＤ（東京都）
神戸物産（兵庫県）
マクニカＨＤ（神奈川県）
メディパルＨＤ（東京都）
伊藤忠商事（大阪府）
丸紅（東京都）
豊田通商（愛知県）
三井物産（東京都）
住友商事（東京都）
三菱商事（東京都）
岩谷産業（大阪府）
サンリオ（東京都）
ミスミグループ本社（東京都）
スズケン（愛知県）
小売
エービーシー・マート（東京都）
日本マクドナルドＨＤ（東京都）
ＭｏｎｏｔａＲＯ（大阪府）
Ｊ．フロントリテイリング（東京都）
マツキヨココカラ＆カンパニー（千葉県）
ＺＯＺＯ（千葉県）
三越伊勢丹ＨＤ（東京都）
すかいらーくＨＤ（東京都）
コスモス薬品（福岡県）
セブン＆アイＨＤ（東京都）
ツルハＨＤ（北海道）
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（大阪府）
良品計画（東京都）
パン・パシフィック・インターナショナルＨＤ（東京都）
ゼンショーＨＤ（東京都）
しまむら（埼玉県）
高島屋（大阪府）
丸井グループ（東京都）
イオン（千葉県）
ニトリＨＤ（北海道）
ファーストリテイリング（山口県）
サンドラッグ（東京都）
銀行
しずおかＦＧ（静岡県）
京都ＦＧ（京都府）
めぶきＦＧ（東京都）
ゆうちょ銀行（東京都）
コンコルディアＦＧ（東京都）
あおぞら銀行（東京都）
三菱ＵＦＪＦＧ（東京都）
りそなＨＤ（東京都）
三井住友トラストグループ（東京都）
三井住友ＦＧ（東京都）
千葉銀行（千葉県）
群馬銀行（群馬県）
ふくおかＦＧ（福岡県）
八十二銀行（長野県）
みずほＦＧ（東京都）
金融（除く銀行）
かんぽ生命保険（東京都）
クレディセゾン（東京都）
ＳＢＩＨＤ（東京都）
オリックス（東京都）
三菱ＨＣキャピタル（東京都）
大和証券グループ本社
（東京都）
野村ＨＤ（東京都）
ＳＯＭＰＯＨＤ（東京都）
日本取引所グループ（東京都）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループＨＤ（東京都）
第一生命ＨＤ（東京都）
東京海上ＨＤ（東京都）
Ｔ＆ＤＨＤ（東京都）
不動産
大東建託（東京都）
ヒューリック（東京都）
野村不動産ＨＤ（東京都）
オープンハウスグループ（東京都）
東急不動産ＨＤ（東京都）
飯田グループＨＤ（東京都）
三井不動産（東京都）
三菱地所（東京都）
東京建物（東京都）
住友不動産（東京都）
日本空港ビルデング（東京都）