ボーンマスの主力DFは今夏争奪戦になりそうだ。



『Fichajes』によると、ボーンマスは今夏争奪戦が予想される21歳のハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズの売却に4000万ユーロの移籍金を要求するつもりだという。



2023年7月にボーンマスに加入したケルケズは加入以降主力として活躍。特に今季は目覚ましい活躍を見せており、プレミアリーグはここまで27試合に先発出場し、2ゴール4アシストと同リーグ屈指の左SBとも言える活躍を見せている。



そんなケルケズには今夏ステップアップの可能性が浮上中。同メディアによると、現在ケルケズにはリヴァプールとレアル・マドリードが興味を示しているとのこと。ボーンマスは売却の場合は4000万ユーロの移籍金を要求するつもりのようだ。



プレミアリーグ屈指の左SBへと成長しているケルケズだが、果たして今夏の移籍市場でステップアップを果たすのだろうか。

Milos Kerkez’s tank was empty, and then he did this… pic.twitter.com/a65mfWq7Rp