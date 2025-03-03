ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¦Â©»ÒÌòÌ¾±é¤«¤é8Ç¯¡Ä11ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¿Íµ¤»ÒÌòá¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤¿¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×
¢¡11ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤»ÒÌò¢¡
¡¡»ÒÌò¤ÎÀî¸¶±ÍÅÔ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤Å·µ¤¡¢´¨¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢»Ñ¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö¸«¤ëÅÙ¸«¤ëÅÙÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ´¶Æ°¡×¢¡
¡¡ Àî¸¶¤Î¶á±Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥«¥ó¥Ê¤µ¡¼¤ó¡ª¤Îº¢¤«¤é¤ª´é¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥¿¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¸«¤ëÅÙ¸«¤ëÅÙÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àî¸¶¤Ï2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥ó¥Ê¤µ¡¼¤ó¡ª¡×(TBS)¤Ç¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ©»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥¿¥í¡¼¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢21¡¢23Ç¯)¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£