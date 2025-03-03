»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤¬¸åÈ¾ÀïÇòÀ±È¯¿Ê¡¡MFÍ±ËÜ¸÷¤¬Éü³è¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡¡Âç¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨1Ç¯2¥«·î¤Ö¤êÀèÈ¯Éüµ¢
¡¡¡þWE¥ê¡¼¥°Âè12Àá¡¡»°É©½Å¹©±ºÏÂ¡¡2¡½0¡¡ÀéÍÕ¡Ê2025Ç¯3·î3Æü¡¡±ºÏÂ¶ð¾ì¡Ë
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»°É©½Å¹©±ºÏÂ¤¬ÀéÍÕ¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º¸É¨Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Î½Å½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½MFÍ±ËÜ¸÷¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾39Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÁê¼ê¤ò¸ÔÈ´¤¤Ç²ÚÎï¤Ë¤«¤ï¤·¡¢Àµ³Î¤Êº¸¥¯¥í¥¹¤ÇDF¸åÆ£¤Î2ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£Àã¤¬»Ä¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ8¤Ï¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤È1ÂÐ1¤ò¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¼«¿®¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡1·î¤Î¹Ä¹¡ÇÕ¤«¤éÀïÎó¤ËÉüµ¢¡£ÀèÈ¯¤ÏºòÇ¯1·î7Æü¤ÎÂçµÜÀï°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆïÀ¥Ä¾ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸åÈ¾ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸òÂå¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¹¶·â¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£