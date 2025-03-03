¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö½ÐÍè¤Î°¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Î¿©»ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×È¯¸À¤Î¥ï¥±¡¡¥Þ¥ÞÍ§¤¬¾×·â¤Î°·¤¤¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÌÚº´ºÌ»Ò¡Ê53¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ¶È¤Ï9³ä¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸ì¤ë¹âÅè¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¶µ°é¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£MCÎÓ½¤¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉé¤±¤¿¿Í¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢½ÐÍè¤Î°¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤È¿©»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Î´¶³Ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÌÚº´¤Ï¡Ö»ä¤À¡¢»ä¤À¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡£¡Ö¡Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¡Ë»ä¤«¡¢¤â¤¦1¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹âÅè¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ê¹âÅè¡Ë¤ÎÏÃ¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÇÕ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡È¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤ª¤«¤ï¤êÍê¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¡È¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤ÆÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë»ä¤Î¤ª¤«¤ï¤ê¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤ª²ñ·×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾×·â¤Î°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È³èÆ°¤ÇË»¤·¤¤¹âÅè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö½µËö¡¢Èà½÷¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥Ñ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢½µËö¤Ï¥Þ¥Þ¤ËÆâ½ï¤ÇÀ¨¤¯¤Î¤ó¤Ó¤êÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âÅè²È¤òÊ¿ÏÂ¤Ê½µËö¤òÍ½ÁÛ¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÂ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£