¡Ö¥ß¥¹Ãæ±û2022¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î9Æ¬¿È¥â¥Ç¥ë¡¦²ÃÆ£°¦Íü¤¬¥°¥é¥Ó¥¢½éÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥µ¥¤¥É¥×¥é¥ó¥¯1000²ó¤Ç¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ÃÆ£°¦Íü
169Ñ¤Ç9Æ¬¿È¤Î¸«»ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î²ÃÆ£°¦Íü¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢3·î3Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¾åÉÊ¤Ç°¦ÕÈÈ´·²¤ÇÍê¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ......¤¢¤Ê¤¿¤âÀäÂÐ¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º♡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥¹Ãæ±û2022¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î²ÃÆ£°¦Íü
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¹â¹»»þÂå¤Ï¥¹¥«¥¦¥È13¼Ò
¡½¡½ºòÇ¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ÃÆ£¡¡Í§Ã£¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ß¥¹¥³¥ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ°ÊÍè¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç³Ø»þÂå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¶½Ì£¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡Âç³Ø»þÂå¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âµîÇ¯¡¢Å¾µ¡¤ò´¶¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¿·¤·¤¤·Á¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿åÃåOK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡¡µ¤»ý¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Îàº£á¤òºîÉÊ¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾¦ÉÊ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÌ¥¤»¤ë¤¿¤á¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¿ÈÄ¹169Ñ¤Ç¾®´é¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡Éã¤¬185Ñ¤¢¤ë¤Î¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í!!¡¡´é¤äÀ¼¤ÏÊì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸«¤¨Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£Â¤Î°ú¤Äù¤á¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥¹¥Æ¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡ª Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤«¼þ¤ê¤Î¶Ú¥È¥ì¤Ï¡¢²È¤Ç¥µ¥¤¥É¥×¥é¥ó¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½1Æü²¿²ó¤¯¤é¤¤¡©
²ÃÆ£¡¡ºÇ½é¤Ï10²ó¤Ç¤â¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Î»þ´ü¤ÏËèÆü1000²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢µ¯¾²¸å¤â½¢¿²Á°¤âÌµÀ¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¥µ¥¤¥É¥×¥é¥ó¥¯¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¯¤Ó¤ì¤È¤ª¤Ê¤«¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤ò¥Û¥á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â1000²ó¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª
²ÃÆ£¡¡1¡¢2¡¢3¤Ã¤Æ¿ô¤¨Êý¤À¤È¥Ä¥é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10¤ò10²ó¿ô¤¨¤¿¤é100¡¢¤½¤ì¤ò10²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ1000¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿ô¤¨¤ë¤ÈÄ¹¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àè¤Ï¹Í¤¨¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Î10²ó¤Ë¤À¤±¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é1000²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÃÆ£¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê13¼Ò¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¹â¹»¤¬·ÝÇ½³èÆ°¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ä¶¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¡£Âç³ØÀ¸³è¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤Ç³Ø¶È¤È·ÝÇ½¤Î¤É¤Á¤é¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ»Ï¤á¤Æ¡¢º£¤Ï¤ª¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆÊÙ¶¯¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÃÆ£¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊì¤¬¤è¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÞÕ¿È¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡£º£¤âµ¤¤Å¤±¤Ð¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËËè²óÆ±¤¸³ÑÅÙ¤Ç¤¹¡£
SNS¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ö»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¡ª¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡ÌÜ»Ø¤»CM½÷²¦!!¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌò¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁª¤Ð¤ì¤¿¤À¤±¡×¤È¼«¿®¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¿Í¿ô¤ÎÃæ¤«¤é¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Å¾µ¡¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¡¢·È¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°Ë°æÅÄÎé»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿½»ËÜ ºÌ
¡ü²ÃÆ£°¦Íü¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¡¡
2002Ç¯2·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹169Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿¡¡
¢þÃæ±ûÂç³Ø¡ÖMiss Chuo Contest 2022¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¹¹ð¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£2025Ç¯´üÂÔ¤ÎÈþ½÷¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@I_ovepear¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@I_ovepear¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@I_ovepear¡Û¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿Á° ¹¯Êå