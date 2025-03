ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。3月1日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月1日(土)付)を発表しました。

先週16位から6ランクアップ↑ 3月7日(金)から公開される「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の主題歌。2月23日(現地時間)には、同作品の舞台にもなっているイタリアでワールドプレミアが開催。あいみょんさんも出演し、イタリア語であいさつしました。先週の7位から2ランクダウン↓ 海外でも注目度の高い大学生5人組バンド・luv。3月13日(現地時間)には、アメリカで開催される「SXSW Music Festival」に出演します。先週の15位から7ランクアップ↑ 2月26日(水)に公開された同曲のミュージックビデオでは、川上洋平さん(Vo.&Gt.)と磯部寛之さん(Ba.&Cho.)の母校である青山学院大学の学生を含む50人がエキストラで参加しています。先週1位から6ランクダウン↓ 米津さんのワールドツアー「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」が3月8日(土)、9日(日)の上海公演2daysからスタートします。初登場! 昨年5月にCDデビューを果たした5人組グループ。同曲は、グループ結成日の2月18日(火)にリリースされたアルバム『D.N.A』に収録されています。先週と変わらず第5位。緑黄色社会は、3月8日(土)の千葉県 市原市市民会館公演からライブツアー「Channel U tour 2025」がスタートします。先週の9位から5ランクアップ↑ サザンオールスターズは、3月19日(水)に10年ぶりとなるニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリース。完全生産限定盤のSPECIAL DISCには、“最後の夏フェス”として出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」のステージ映像が収録されています。初登場! 今週は、ゲストにKREVAさんが登場。同曲も収録されている2月19日(水)にリリースされた10枚目アルバム『Project K』のお話などを伺いました。

初登場! 2月19日(水)にリリースされた11枚目シングル。ワンカットで撮影された同曲のミュージックビデオでは、事前に6時間かけて入念にリハーサルをしてから本番に挑んだそうです。そして、今週の第1位は……?初登場! 2月20日(木)に配信リリースされた約3年ぶりの新曲。アニメ「チ。―地球の運動について―」のオープニング主題歌で、サカナクションのYouTubeチャンネルには、アニメとコラボしたミュージックビデオが期間限定で公開されています。