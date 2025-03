名店で腕を磨いた店主が独立。時間をかけて炊き上げた、鶏のうまみあふれる濃厚スープがうまい！（大阪・桃谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は桃谷駅近くにオープンした、名店で修業を積んだ店主によるラーメン店。オープン早々、鶏のうまみあふれる一杯が人気になっています。

麺処 全て(大阪・桃谷)

濃厚鶏そば 写真:お店から

2025年1月、桃谷駅から徒歩8分ほどの場所に「麺処 全て」がオープンしました。オープンして間もないですが、鶏のうまみが凝縮された濃厚鶏そばが人気を呼んでいます。店主は20代の頃には音楽業界を目指していましたが、方向転換し、酒屋や飲食業、建築業など、色々な経験をしてきました。自分のやりたいこと、好きなこと、向いているものなどを模索する中で、趣味のスープ炊きをしていたところ、これだ!と気が付いたそう。元々好きだったラーメンで独立を目指し転職。「食べログ ラーメン OSAKA 百名店」に選出されている鶴橋の名店「らぁめん しゅき」など、名だたる名店で修業を積み、今回独立開業となりました。

女性1人でも入りやすい外観 出典:のーてんの寅@汁麺人愛家族さん



新店舗があるのは店主の地元でもあり、下町の風情漂う桃谷駅。ラーメン屋を通して、地域をどんどん盛り上げていきたいという思いがあるそうです。店内は和くずしモダンをコンセプトに、お洒落になりすぎず、温かみがある居心地の良い空間に作り上げています。壁の漆喰塗りは店主自ら行ったそうで、看板も手作り。お店への愛情が感じられますね。清潔感のある明るい空間に、客席はカウンター8席と3〜4人掛けのテーブル1卓です。

濃厚鶏そば 写真:お店から

看板メニューの「濃厚鶏そば」1,050円は、鶏と水だけで炊き上げ、無化調でうまみたっぷりのドロッと系の濃厚な鶏白湯ラーメンです。麺は「麺や福はら」の中太麺で、小麦の風味が豊かでモチモチ食感も良く、スープとの相性も抜群。スープが残ったらサイドメニューのご飯と刻みニンニク、無料サービスの「鶴橋キムチ」を混ぜて、おじや風に食べるのがおすすめです。

中華そば(醤油) 写真:お店から

同じく無化調で作られた「中華そば(醤油・塩)」950円は、動物系のスープと魚介の風味・甘みを計算し合わせています。中細麺はしっかりゆできることでスープとの絡みも良く、バランスの取れた上品な味わいを堪能できます。

肉盛り 写真:お店から

サイドメニューの「肉盛り」650円は、柔らかく肉厚なロースとモモ2種を3枚ずつ楽しめる、お酒がすすむおつまみ。トッピングには、トロトロの黄身がたまらない「味玉」150円や「青森産きざみ生ニンニク」100円なども用意しています。

豚ユッケ丼 写真:お店から

ご飯ものの、ボリューミーな「豚ユッケ丼」550円と「卵かけご飯」300円も好評です。現在は夜営業をせず、10時から16時までの営業で、売り切れの場合は早仕舞いすることもあるそうです。お昼時は並ぶこともあるため、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

濃厚鶏そば 出典:よっちゃんのパパさん

『カウンター席に座り事前に注文しておいた「濃厚鶏そば」(950円)の着丼を待ちます。

どんぶりには、チャーシュー、刻みタマネギ、角切りされたメンマ、青ネギが盛り付けられています。

スープは鶏を煮潰した様なとろみのある超濃厚な鶏白湯、濃厚系にありがちな臭みやクセも無く濃いめ醤油の程よい塩味と酸味がスープの味を引き立てこってりとしながらも、まろやかなコクが感じられます。

麺は平面のある中太角麺が使われており小麦の風味と旨みがとても豊かで表麺が滑らかで口当たりが良くもっちりとしたコシ感もありスープがしっかりと絡みます。

刻みタマネギは本来の白と赤く染められた物が混在しておりシャキシャキとしたタマネギらしい瑞々しさと微かな辛味が濃厚なスープと良く合います。

チャーシューはオープン当初に使われていた物とは違う様で、豚肩ロースのレアチャーシューが使われ、厚みがありますがしっとり柔らかく中から肉の旨みが染み出し美味しくいただきました。

今後は自家製麺も目指されているそうで更なるブラッシュアップが期待出来るラーメン店だと思いました』(よっちゃんのパパさん)

中華そば醤油、味玉トッピング 出典:Oldmanさん

『注文は中華そば醤油、味玉トッピング。

めちゃくちゃ綺麗な醤油ラーメンが提供された。

スープ飲んでみて、美味しいのにびっくりした。

これは相当だわ。

鶏の味がすごくよく出てるし、醤油との組み合わせもお見事。

麺はふくはら製だということだが、柔らかく茹でられていてカドヤ的というか、もう少しこちらの方がやわらかいか…

チャーシューは2枚。肉感がちょうど良い。

脂身が少なめなのが食べやすくて、私の好みに近い。

トップクラスの醤油ラーメンで驚いてしまう。

これここの看板メニューではなくてサブメニューなんだよね。

こんだけ美味いのか』(Oldmanさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆麺処 全て住所 : 大阪府大阪市生野区桃谷2-17-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

