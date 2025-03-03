たった1.9kgで肩掛けも。Anker Solixシリーズ最小ポタ電が1.5万円切り #AmazonスマイルSALE
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年2月28日（金）9時から3月4日（火）23時59分まで｢スマイルSALE 新生活｣を開催中。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
現在、最新技術が詰まった小型・軽量ストラップ付き 「Solix C200 DC Portable Power Station」や、大容量でキャスター付きモデルの「767 Portable Power Station （GaNPrime PowerHouse 2048Wh）」など、Anker（アンカー）のポータブル電源製品がお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2025年3月3日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Ankerの最新技術が詰まって小型・軽量ストラップ付き。192Whポータブル電源が25％オフで15,000円切りに！
Anker Solix C200 DC Portable Power Station ポータブル電源 192Wh 小型 軽量1.9Kg ストラップ付き 1.7時間満充電 合計最大出力200W USB-C 5ポート(ACポート非搭載) アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
14,990円
（25%オフ）
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防災対策にも最適な持ち運び便利な各種ポータブル電源がセール特価に！ 停電時に役立つLEDライト付きモデルも
Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
24,990円
（29%オフ）
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Anker Solix C300 DC Portable Power Station ポータブル電源288Wh 小型軽量2.8Kg 1.5H満充電 充電器は同梱無し 合計最大出力300W USB-C/USB-A/DC計7ポート(ACポート非搭載) ストラップ付き リン酸鉄 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
18,990円
（24%オフ）
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2048WhのAnker史上最大容量を備えたポータブル電源。キャスター付きモデルが33％オフに！
Anker Solix C1000 Portable Power Station ポータブル電源 1056Wh 世界最速の急速充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大2000W / SurgePad 2000W, 6ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト設計 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 アプリ遠隔操作 防災安全協会推奨 (ダークグレー)
77,900円
（44%オフ）
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Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) ポータブル電源 定格500W AC4ポート リン酸鉄 防災安全協会推奨
44,900円
（31%オフ）
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Anker Solix C800 Plus Portable Power Station ポータブル電源 768Wh 58分満充電 高出力AC(定格1200W / 瞬間最大1600W, 5ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 携帯型ライト搭載 パススルー機能 アプリ遠隔操作
67,900円
（38%オフ）
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Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh) Solix F2000 ポータブル電源 大容量 次世代半導体GaN搭載 2時間 満充電 高出力AC(定格2000W / 瞬間最大2400W / SurgePad 2500W, 6ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 拡張バッテリー対応(別売り) 防災安全協会推奨
133,900円
（33%オフ）
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ソーラーパネルも色々なモデルがセール中！ 折りたたみ式で持ち運びもしやすいので、災害の備えに購入
Anker Solix PS100 Portable Solar Panel ソーラーパネル 100W 防塵防水IP67対応 折り畳み式 Anker Solix C200 / C300 / C800 / C1000 / F1200 (757) / F1500 / F2000 (767) 対応
20,900円
（40%オフ）
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Anker Solix PS30 Portable Solar Panel ソーラーパネル 太陽光パネル USB対応 2ポート スマホ充電用 防塵防水IP65
6,390円
（20%オフ）
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Anker Solix PS200 Portable Solar Panel ソーラーパネル 200W 防塵防水IP67対応 折り畳み式 Anker Solix C1000 / C800 / F1200 (757) / F1500 / F2000 (767) 対応
41,990円
（40%オフ）
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Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel ソーラーパネル60W ソーラーチャージャー 折りたたみ式 持ち運び便利 軽量 コンパクト IP68防塵防水 小容量帯のポータブル電源に使う
12,590円
（30%オフ）
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＞＞Ankerのポータブル電源のセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢スマイルSALE 新生活｣