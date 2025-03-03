¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¤·¤¿¥¿¡¼¥Ê¡¼¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¸ß¤¤¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¡
ÆüËÜ»þ´Ö3·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾ìÌÌ¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢¸µÆ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼Åê¼ê¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿½éµå¤Ëµ¯¤¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ÏÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊü¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë°ì¸ÄÈ¾¤Û¤É³°³Ñ¤Ë·è¤Þ¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤È¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆó¿Í¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤´ÖÊÁ¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ°µºÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢MLB¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é»î¸³Åª¤Ë¼«Æ°¥Ü¡¼¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊABS¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¡¢¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç¤Ç2ÅÙ¥¹¥È¥é¥¤¥¯È½Äê¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸å¤ËÈà¤Ï¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ËÂÐ¤·ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¥¿¡¼¥Ê¡¼¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤Ï½é¤á¡¢»ä¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤â¤·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£»ä¤ÏÈà¤¬¶Ã¤¯´é¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¤È¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤À¤«¤é¾Ð¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤é¤Ï¤¿¤À»ä¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢»ä¤ÎÎÉ¤Í§¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¥È¥ì¥¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤Î»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î°ì¿Í¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆó¿Í¤È¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤Ï3²ó¤òÅê¤²¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÇÀþ¤ò1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢3ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£