「Smart cookie」の意味は？「賢いクッキー」ってなんのことか考えてみて！

正解は「賢い人、頭の切れる人」でした!

こちらはアメリカでよく使われるフレーズ。

単純に「smart」だけをつけても賢いという意味になりますが、「smart cookie」というとカジュアルで砕けた感じが加わります。

A:「I heard that she completed her doctorates.」

(彼女、博士号をとったみたいだよ)

B:「She’s such a smart cookie.」

(彼女って本当に賢いね)