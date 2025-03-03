flumpool、ニューアルバム『Shape the water』より「アラシノヨルニ」MVをプレミア公開
flumpoolが、3月5日(水)にリリースする自身6枚目となるニューアルバム『Shape the water』より、アルバムリード楽曲「アラシノヨルニ」のミュージックビデオが完成し、3月5日(水) 21:30 にオプレミア公開される。
本作は三石直和氏が映像監督を務め、「嵐の夜に思う」をコンセプトに、ストイックな演出・構成で意思の強いミュージックビデオを目指して制作された。
プレミア公開情報
Director：三石直和
2025 年3月5日(水) 21:30 YouTube プレミア公開
ティザー： 2025年3月3日(月) 19:00公開
https://youtu.be/agvGmwvvAB0
ニコニコ生放送 5時間特番情報
リリース記念特番＆ライブ映像配信
配信日時：2025年3月5日(水) 16:30〜21:30（予定）
16:30〜 flumpool 15th Anniversary Special Thanks Giving
「SINGALONG 2.0」at NIPPON BUDOKAN /
Documentary of flumpool 15th Anniversary
19:20頃〜 flumpool LIMITED TOUR 2015 R→LOOF PLAN
〜大人の屋根裏計画〜 at Zepp DiverCity TOKYO
20:00頃〜 メンバー出演
視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv347124023
リリース情報
▲通常盤
2025年3月5日（水）Release
■FC限定BOX SET（3CD + BD + 48P PHOTO BOOK + GOODS）AZNT-110 / \15,400(税込)
■通常盤（1CD + 1BD）AZCS-1132 / \ 6,600(税込)
Pre-save/add（ライブラリ追加予約）2/19〜3/4 ※特典：メンバーサイン入り縦画像
https://www.toneden.io/a-sketch/post/flumpool-shape-the-water
＜CD収録曲＞
01. Keep it up!!
02. アラシノヨルニ
03. Love's Ebb and Flow
04. Just stand by me
05. ハレルヤ・レディ
06. Hourglass
07. SUMMER LION
（テレビ東京系ドラマNEXT「ひだまりが聴こえる」オープニングテーマ）
08. 夕日に染められて君は
09. 星空サイクリング
10. 迷宮シナプス
（ゲーム「ユミアのアトリエ〜追憶の錬金術士と幻想の地〜」主題歌）
11. puzzled
（ゲーム「崩壊学園」10周年テーマ曲）
12. Sugarsong
13. 君に恋したあの日から
（日本テレビ系「DayDay.」2024年4月エンディングテーマ）
＜BD収録曲＞
01. どんな未来にも愛はある
02. 君に届け
03. NEW DAY DREAMER
04. 夏よ止めないで 〜You’re Romantic〜
05. 微熱リフレイン
06. labo
07. 素晴らしき嘘
08. 夜は眠れるかい？
09. 解放区
10. Because... I am
11. とうとい
12. HELP
13. 君に恋したあの日から
14. 証
15. reboot〜あきらめない詩〜
16. イイじゃない？
17. 夏Dive
18. ヒアソビ
19. 星に願いを
20. Touch
EN1. SUMMER LION
EN2. Hydrangea
※Blu-rayのライブ映像をスマートフォンでも楽しめるプレイパス対応。
収録：15th Anniversary tour 2024「This is flumpool!!!!〜15の夜に逢いましょう〜」
2024.7.14＠LINE CUBE SHIBUYA
FC限定BOX SET（3CD+BD+48P PHOTO BOOK+GOODS）AZNT-110 / \15,400(税込)
※受注終了
【Album Special Site】
https://www.flumpool.jp/sp/6th-album
リリース情報
発売日:2025年3月19日(水)
価格:定価：4,180円（税抜価格3,800円）
権利表記:©コーエーテクモゲームス All rights reserved.©2025 A-Sketch Inc.
特設サイト:https://shop.koeitecmo.com/product/yumia_comboset/music/
ライブ・イベント情報
2025年5月11日（日）Zepp Nagoya
問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 （12:00〜18:00 月〜日）
https://www.sundayfolk.com
2025年5月16日（金）Zepp Namba
2025年5月17日（土）Zepp Namba
問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 （11:00~18:00 日祝休）
https://kyodo-osaka.co.jp
2025年5月25日（日）Zepp Fukuoka
問い合わせ：BEA
TEL：092-712-4221 (12:00〜17:00 月水金）
https://www.bea-net.com/index.html
2025年5月30日（金）Zepp Diver City
2025年5月31日（土）Zepp Diver City
https://info.diskgarage.com/（問い合わせフォーム）
https://www.diskgarage.com
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