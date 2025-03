<SATANIC CARNIVAL 2025>が6月14日および15日の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催される。このたび第二弾出演バンドが発表となった。第二弾として発表されたのは、coldrain、FOMARE、Maki、マキシマム ザ ホルモン、STOMPIN' BIRD、四星球、View From The Soyuz、w.o.d.、ヤバイTシャツ屋さんといった9組だ。シーンの最前線を走る熱いラインナップとなる。

■<SATANIC CARNIVAL 2025>



6月14日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール6月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール▼出演者04 Limited Sazabys10-FEETAge FactoryバックドロップシンデレラThe BONEZcoldrain ※NEWCrystal Lakeザ・クロマニヨンズENTHFear, and Loathing in Las VegasFOMARE ※NEWG-FREAK FACTORYハルカミライHEY-SMITHKen YokoyamaMaki ※NEWマキシマム ザ ホルモン ※NEWNOISEMAKEROVER ARM THROWROTTENGRAFFTYサバシスターSee You SmileSHADOWSSHANKSPARK!!SOUND!!SHOW!!STOMPIN' BIRD ※NEW四星球 ※NEWView From The Soyuz ※NEWw.o.d. ※NEWヤバイTシャツ屋さん ※NEWand more…【チケット2次先行】受付期間:3月3日(月)19:00〜http://satanic.jp