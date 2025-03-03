＜SATANIC CARNIVAL ′25＞、第二弾発表にヤバT、ホルモン、coldrain、FOMARE、四星球など9組
＜SATANIC CARNIVAL 2025＞が6月14日および15日の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11にて開催される。このたび第二弾出演バンドが発表となった。
◆＜SATANIC CARNIVAL＞ 画像
第二弾として発表されたのは、coldrain、FOMARE、Maki、マキシマム ザ ホルモン、STOMPIN' BIRD、四星球、View From The Soyuz、w.o.d.、ヤバイTシャツ屋さんといった9組だ。シーンの最前線を走る熱いラインナップとなる。
■＜SATANIC CARNIVAL 2025＞
6月15日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
▼出演者
04 Limited Sazabys
10-FEET
Age Factory
バックドロップシンデレラ
The BONEZ
coldrain ※NEW
Crystal Lake
ザ・クロマニヨンズ
ENTH
Fear, and Loathing in Las Vegas
FOMARE ※NEW
G-FREAK FACTORY
ハルカミライ
HEY-SMITH
Ken Yokoyama
Maki ※NEW
マキシマム ザ ホルモン ※NEW
NOISEMAKER
OVER ARM THROW
ROTTENGRAFFTY
サバシスター
See You Smile
SHADOWS
SHANK
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
STOMPIN' BIRD ※NEW
四星球 ※NEW
View From The Soyuz ※NEW
w.o.d. ※NEW
ヤバイTシャツ屋さん ※NEW
and more…
【チケット2次先行】
受付期間：3月3日(月)19:00〜
http://satanic.jp
関連サイト
◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト