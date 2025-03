資生堂のサンケアブランド「アネッサ」のブランド新ミューズに就任したXGが、そのグローバルキャンペーンソングにもなっている楽曲「IS THIS LOVE」を今週3月7日にデジタルシングルとしてリリースする。同日18時には、MVが公開される。「IS THIS LOVE」は、XGが昨年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2ndミニアルバム『AWE』の収録曲で、XGならではのユニークなサウンドと鋭い感性で多くのリスナーに強い印象を残した。 現在開催中のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>の名古屋公演で初めてパフォーマンスが披露されると、SNSでそのパフォーマンス映像が瞬く間に拡散され、その影響で音楽ストリーミングの再生回数が約5.5倍に。現在も、国内外の多くのユーザーがSNSにそのダンスパフォーマンス動画を公開している。

「IS THIS LOVE」



2025.03.07 Frihttps://XG.lnk.to/IS_THIS_LOVE_preTracklist01. IS THIS LOVE02. IS THIS LOVE (Piano Ver.)03. IS THIS LOVE (Instrumental)04. IS THIS LOVE (Piano Ver.) (Instrumental)