シャドウバース新作『シャドウバース ワールズビヨンド』、最新情報を紹介する公開生放送が配信決定
Cygamesは、3月13日19時から次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』の最新情報を紹介する番組「Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送」を配信する。
【動画】『シャドウバース ワールズビヨンド』ティザーPV
『Shadowverse: Worlds Beyond』は、iOS／Android／PC（DMM GAMES版／Steam版）でサービス中のオンライントレーディングカードゲーム『Shadowverse（シャドウバース）』の完全続編。機能のリニューアルや新要素の追加でより遊びやすく戦略的なカードバトルが楽しめる。
2025年春のリリースが告知されていた本作の情報番組「Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送」が2025年3月13日にYouTube Live、Xで放送するライブ配信にて配信。司会・進行は平岩康佑が務め、Cygames専属キャスター・友田一貴、『シャドウバース』プロデューサー・木村唯人が出演する。
『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』は、iOS、Android、PC向けに2025年春リリース予定。
【動画】『シャドウバース ワールズビヨンド』ティザーPV
『Shadowverse: Worlds Beyond』は、iOS／Android／PC（DMM GAMES版／Steam版）でサービス中のオンライントレーディングカードゲーム『Shadowverse（シャドウバース）』の完全続編。機能のリニューアルや新要素の追加でより遊びやすく戦略的なカードバトルが楽しめる。
『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』は、iOS、Android、PC向けに2025年春リリース予定。