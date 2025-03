sugarが3月26日に1stアルバム『なんでもない歌』をリリースする。本作には、すでにライブの定番曲となっている「Ice」をはじめ、バンドの魅力が詰まった楽曲が収録される予定。先日公開された「Ice」のミュージックビデオは、新人バンドとは思えない完成度の高さを誇り、sugarの持つ世界観を存分に感じられる仕上がりとなっているので是非視聴を。また、アルバムのリリースに伴い、インストアイベントの開催も決定。その目玉企画として、東名阪にて『無限撮影会』が実施される。これは、昨今一般的となったアーティストの撮影会を「無料」で楽しめるという、ファンには嬉しい試み。

無限撮影会



4月20日(日) 16:00〜 Like an Edison東京本店4月26日(土) 14:00〜 Like an Edison大阪店4月27日(日) 14:00〜 名古屋fiveStars