[Alexandros]が、3年ぶりとなる9枚目のオリジナルアルバム『PROVOKE』を4月23日にリリースする。

今作には4月6日より放送開始となるTVアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第1クール(TBS系)のオープニング主題歌に決定している新曲「超える」、現在放送中のドラマ『プライベートバンカー』(テレビ朝日系)の主題歌「金字塔」、江崎グリコ『ポッキー』とのタイアップ曲「Backseat」などのタイアップ楽曲のほか、新曲も多数収録される予定だ。

初回限定盤には2024年の主催フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』から[Alexandros]のライブ全編と、60分に及ぶドキュメント映像が収録された映像ディスクが付属。本公演は[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント『THIS SUMMER FESTIVAL』のキャリア最大級規模の野外フェスとして、川上洋平(Vo/Gt)と白井眞輝(Gt)の出身地である相模原市で開催された。

また、完全生産限定盤も用意され、初回限定盤と同内容の『THIS FES ’24 in Sagamihara』に加え、川上と磯部寛之(Ba)母校でありバンド結成の地でもある青山学院にて行われた『Back To School!! Live at Aoyama Gakuin』の模様がほぼ全編収録された映像ディスク、これまでリリースされた楽曲に新たなアレンジを施し再録音した楽曲が9曲収録されたボーナスCD、オリジナルTシャツ、フォトブックが同梱された、15周年に相応しいスペシャルパッケージ仕様となっている。

さらに、全形態CD封入特典としてミート&グリート応募シリアルコードが封入。本イベントは、5月2日の仙台公演を皮切りに18カ所24公演が行われる『[Alexandros] PROVOKE JAPAN TOUR 2025』全公演の終演後に開催予定とのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)