「Shadowverse: Worlds Beyond」の最新情報を届ける番組が3月13日19時より生配信決定！デジタルトレーディングカード「シャドウバース」の新作タイトル
【Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送】
3月13日19時～配信予定
3月13日19時～配信予定
Cygamesは、配信番組「Shadowverse: Worlds Beyond 最新情報公開生放送」を3月13日19時から配信する。
本配信では、司会・進行を平岩康佑氏が担当。友田一貴氏（Cygames専属キャスター）、木村唯人氏（「シャドウバース」プロデューサー）が出演し、2025年春リリース予定のAndroid/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond」の最新情報が公開される。なお、番組はYouTube Liveおよび、Xで放送するライブ配信にて配信される。
□YouTube配信ページ【出演者】
平岩康佑氏（司会・進行）
友田一貴氏（Cygames専属キャスター）
木村唯人氏（「シャドウバース」プロデューサー）
(C)Cygames, Inc.