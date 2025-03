世界の映画産業の中心地である米ハリウッドの象徴的な存在「アカデミー賞」。第97回となる今年の授賞式が、現地時間3月2日(日本時間3日午前)に開催された。作品賞に輝いたのは、ショーン・ベイカー監督の『ANORA アノーラ』(公開中)。監督賞、脚本賞、編集賞、そして主演のマイキー・マディソンが主演女優賞を獲得した。主演男優賞は、『ブルータリスト』のエイドリアン・ブロディ。『戦場のピアニスト』以来22年ぶり2度目の主演男優賞を獲得した。助演女優賞は、ゾーイ・サルダナが受賞。ドミニカ共和国国籍で初のオスカー受賞者となった。助演男優賞は、『リアル・ペイン〜心の旅〜』(公開中)のキーラン・カルキンが受賞した。

長編アニメ映画賞には『Flow』が選ばれ、ラトビアにとって初の受賞となった。長編ドキュメンタリー映画賞には、パレスチナ人とイスラエル人の若手監督による『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』が選ばれた。国際長編映画賞には『アイム・スティル・ヒア』が選ばれ、ブラジルにとって初のアカデミー賞受賞となった。今回の授賞式のオープニングでは、『ウィキッド ふたりの魔女』で“ふたりの魔女”を演じたシンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデが生パフォーマンスを披露。アリアナが1939年の映画『オズの魔法使』より「虹の彼方に」を、続いてシンシアがブロードウェイ・ミュージカル『ウィズ』より「Home」を歌い上げた後、『ウィキッド』を代表する楽曲のひとつ「ディファイング・グラヴィティ」をシンシアとアリアナが熱唱。『ウィキッド』は、衣装デザイン賞(ポール・タゼウェル)、美術賞(ネイサン・クロウリー、リー・サンデルズ)の2部門で受賞を果たした。【第97回アカデミー賞受賞結果】★=受賞■作品賞★『ANORA アノーラ』『ブルータリスト』『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星 PART2』『アイム・スティル・ヒア』『エミリア・ペレス』『ニッケル・ボーイ』『サブスタンス』『ウィキッド ふたりの魔女』■監督賞★ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブレイディ・コーベット 『ブルータリスト』コラリー・ファルジャ『サブスタンス』ジャック・オーディアール『エミリア・ペレス』ジェームズ・マンゴールド『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』■主演男優賞★エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』ティモシー・シャラメ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』コールマン・ドミンゴ『シンシン/SING SING』レイフ・ファインズ『教皇選挙』セバスチャン・スタン『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■主演女優賞シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』カルラ・ソフィア・ガスコン『エミリア・ペレス』★マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』デミ・ムーア『サブスタンス』フェルナンダ・トーレス『アイム・スティル・ヒア』■助演男優賞ユーラ・ボリゾフ『ANORA アノーラ』★キーラン・カルキン『リアル・ペイン〜心の旅〜』エドワード・ノートン『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』ガイ・ピアース『ブルータリスト』ジェレミー・ストロング『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』■助演女優賞モニカ・バルバロ『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』★ゾーイ・サルダナ『エミリア・ペレス』■脚色賞ジェイ・コックス、ジェームズ・マンゴールド『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』★ピーター・ストローガン『教皇選挙』ジャック・オディアール『エミリア・ペレス』ラメル・ロス、ジョスリン・バーンズ『ニッケル・ボーイ』クリント・ベントリー、グレッグ・クウェダー『シンシン/SING SING』■脚本賞★ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ブレイディ・コーベット、モナ・ファストヴォルド『ブルータリスト』ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン〜心の旅〜』モリッツ・ビンダー、ティム・フェールバウム、アレックス・デイヴィッド『セプテンバー5』コラリー・ファルジャ『サブスタンス』■撮影賞★ロール・クロウリー『ブルータリスト』グレッグ・フレイザー『デューン 砂の惑星 PART2』ポール・ギリョーム『エミリア・ペレス』エドワード・ラッハマン『Maria(原題)』ジャリン・ブラシュケ『ノスフェラトゥ 』■衣装デザイン賞『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』『教皇選挙』『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』『ノスフェラトゥ 』★『ウィキッド ふたりの魔女』■メイクアップ・ヘアスタイリング賞『A Different Man(原題)』『エミリア・ペレス』『ノスフェラトゥ』★『サブスタンス』『ウィキッド ふたりの魔女』■作曲賞★ダニエル・ブルンバーグ『ブルータリスト』フォルカー・バーテルマン『教皇選挙』ジョン・パウエル、スティーヴン・シュワルツ『ウィキッド ふたりの魔女』クレモン・デュコール、カミーユ『エミリア・ペレス』クリス・バワーズ『野生の島のロズ』■歌曲賞★「El Mal」『エミリア・ペレス』「The Journey」『The Six Triple Eight 』「Like a Bird」『シンシン/SING SING』「Mi Camino」『エミリア・ペレス』「Never Too Late」『エルトン・ジョン:Never Too Late』■美術賞『ブルータリスト』『教皇選挙』『デューン 砂の惑星 PART2』『ノスフェラトゥ 』★『ウィキッド ふたりの魔女』■編集賞★ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』ダーヴィド・ヤンチョー『ブルータリスト』ニック・エマーソン『教皇選挙』ジュリエット・ウェルフリング『エミリア・ペレス』マイロン・カースティン『ウィキッド ふたりの魔女』■音響賞『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』★『デューン 砂の惑星 PART2』『エミリア・ペレス』『ウィキッド ふたりの魔女』『野生の島のロズ』■視聴効果賞『エイリアン: ロムルス』『BETTER MAN/ベター・マン』★『デューン 砂の惑星 PART2』『猿の惑星/キングダム』『ウィキッド ふたりの魔女』■国際長編映画賞★『アイム・スティル・ヒア』(ブラジル)『針を持つ少女』(デンマーク)『エミリア・ペレス』(フランス)『聖なるイチジクの種』(ドイツ)『Flow』(ラトビア)■短編実写映画賞『A Lien(原題)』『Anuja(原題)』★『I’m Not a Robot(原題)』『The Last Ranger(原題)』『The Man Who Could Not Remain Silent(原題)』■長編アニメ映画賞★『Flow』『インサイド・ヘッド2』『かたつむりのメモワール』『ウォレスとグルミット仕返しなんてコワくない!』『野生の島のロズ』■短編アニメ映画賞『Beautiful Men(原題)』★『In the Shadow of the Cypress(原題)』『あめだま』『Wander to Wonder(原題)』『Yuck!(原題)』■長編ドキュメンタリー賞『Black Box Diaries(原題)』★『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』『Porcelain War(英題)』『Soundtrack to a Coup d’Etat(原題)』『Sugarcane(原題)』■短編ドキュメンタリー映画『Death by Numbers(原題)』『I Am Ready, Warden(原題)』『Incident(原題)』『Instruments of a Beating Heart(原題)』★『The Only Girl in the Orchestra(原題)』